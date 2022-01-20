أعلنت شركة وفرة للاستثمار الدولي حصولها على الموافقة النهائية لمدة 3 سنوات من تاريخ منح الترخيص من قبل هيئة أسواق المال لانطلاق خدمة صانع السوق والبدء الرسمي في تقديم هذا المنتج للشركات المدرجة والمتعاملين بسوق رأس المال في الكويت، وتعتبر «وفرة» رائدة في مجال صناعة السوق بطبيعة عملها في سوق رأس المال، وذات كوادر وطنية مؤهلة وذات خبرات متمرسة في المنتجات الاستثمارية الجديدة.



وبهذه المناسبة، قال نائب رئيس أول - إدارة استثمارات الأسهم قطاع إدارة الأصول في شركة وفرة للاستثمار الدولي قتيبة يعقوب الخرافي إن إدارة الشركة قد قامت بتقديم كل الدعم لإنشاء هذه الخدمة، من تعيين مستشار عالمي للقيام بإعداد منظومة وإطار عمل تشغيلي لصانع السوق وفق الممارسات العالمية الرائدة في صناعة السوق سواء إقليميا أو عالميا، وإعداد خطط تطويرية لرفع مهارات العاملين لدى الشركة من خلال حصولهم على دورات تطبيقية وورش عمل متخصصة على أيدي خبراء عالميين في صناعة السوق.



من جانبه، قال مدير وحدة صانع السوق قطاع إدارة الأصول يوسف سليمان الحنيف: تهدف وحدة صنع السوق عن طريق توفير أسعار عرض وطلب لأسهم الشركات المدرجة إلى خلق تناسق في تحركات أسعار تلك الأسهم والوصول الى قيمها العادلة.

بالإضافة إلى ذلك تعمل الوحدة كمزود سيولة للشركات المدرجة لمساعدتها على زيادة معدل دوران أسهمها ودعم قيمتها السوقية لتعزيز ثقة المتداولين على السهم وجذب البيوت الاستشارية لتغطية تلك الشركات في تقاريرها وتقييماتها الدورية.