في إطار حرصه على تمييز عملائه بخدمات وسحوبات استثنائية وفريدة، يتأهب بنك الخليج يوم السبت الموافق 22 الجاري، لإجراء سحب الدانة السنوي الكبير لعام 2021، وإعلان الفائز المحظوظ بالجائزة الكبرى، البالغة قيمتها 1.5 مليون دينار، وذلك تحت إشراف وحضور ممثلي وزارة التجارة والصناعة وشركة «إرنست أند يونغ» العالمية.



والتزاما بتطبيق الاشتراطات الصحية المعمول بها في مواجهة تداعيات زيادة الإصابات بمتحور فيروس كورونا «أوميكرون»، قرر البنك إجراء السحب هذا العام في فعالية افتراضية، تذاع على الهواء مباشرة، في تمام الساعة 7 مساء، على قناة الراي التلفزيونية وإذاعة «360 إف إم»، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بالبنك.



مليونيران سنوياً



وتتواصل سحوبات بنك الخليج في 2022، تحت شعار «الدانة تغنيك»، لتضيف مليونيرين جديدين إلى قائمة المليونيرات في الكويت، علما أن البنك استحدث تقسيما جديدا للجوائز العام الماضي، وزاد قيمة الجائزة نصف السنوية إلى مليون دينار، مما يجعلها ثاني أكبر جائزة بعد الجائزة السنوية الكبرى التي تبلغ 1.5 مليون دينار، فضلا عن السحوبات الشهرية وربع السنوية، التي تجعل حساب الدانة من بنك الخليج، أحد أكثر الحسابات المصرفية مكافأة لعملائه في الكويت والمنطقة.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام الخدمات المصرفية للأفراد في بنك الخليج، محمد القطان: يسعدنا دائما في بنك الخليج توفير تجربة مصرفية استثنائية ومميزة لعملائنا، بالتوازي مع دورنا المجتمعي في تشجيع ثقافة الادخار ومكافأة المدخرين، بسحوبات شهرية وربع ونصف سنوية وسنوية، تحفزهم على ترسيخ عادة الادخار وتشجع الآخرين على اقتفاء أثرهم، ولهذا جاء قرار البنك بزيادة مليونير الدانة إلى اثنين بدلا عن واحد سنويا.



وأضاف: حريصون في بنك الخليج على توفير أفضل الخدمات والمنتجات لرفع مستوى رضا العملاء، وهو ما كان الدافع الرئيسي لتعديل هيكل السحوبات الجديد لحساب الدانة، وإطلاق حزمة من المنتجات والخدمات التي تتسم بالتطور والسهولة والابتكار، بما يلبي متطلبات واحتياجات مختلف الفئات، لذلك يهتم فريقنا بأدق التفاصيل لمواكبة التطورات التي تحدث بالسوق المصرفي المحلي والعالمي، بما يرسخ مكانة بنك الخليج الريادية في الكويت كبنك المستقبل.



وتابع: بانتظار عملائنا يوم السبت المقبل لمشاركتنا هذا الحدث السنوي الاستثنائي على قناة الراي وإذاعة 360 إف إم، وقنوات التواصل الخاصة بالبنك، وتمنياتنا بالحظ الوافر لجميع عملاء حساب الدانة المشاركين في السحب.