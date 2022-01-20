وافقت اللجنة المعنية بمراقبة المخدرات في تايلاند، على رفع "الماريجوانا" من قائمة المواد الخاضعة للرقابة في البلاد، مما يمهد الطريق أمام عدم تجريم النبات المخدر، وذلك بحسب ما ورد في بيان صدر عن وزارة الصحة التايلاندية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للانباء اليوم الخميس، بأنه من المقرر أن يتم تقديم مشروع القانون إلى مكتب "مجلس مراقبة المخدرات" التايلاندي، في 25 من كانون الثاني/يناير الجاري، قبل أن يعطي وزير الصحة، أنوتين تشارنفيراكول، موافقته النهائية على القرار.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن تقوم تايلاند بإلغاء أحكام السجن والغرامات المفروضة على تهم حيازة الماريجوانا.