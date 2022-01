يروي منتج البيتلز الراحل جورج مارتن في مقطع فيديو نشره ابنه على تويتر أخيراً، أنه وقّع عقد تعاون مع فرقة الروك الأسطورية في أيامها الأولى بسبب إعجابه بالشخصيات المحببة لأعضائها الأربعة أكثر من الموسيقى الخاصة بهم.

ويُعزى لجورج مارتن الذي كان يُلقب "البيتلز الخامس" وتوفي في آذار/مارس 2016، فضل كبير في الدفع بالفرقة الأشهر في تاريخ الموسيقى نحو النجومية.

ويقول مارتن وفي هذا الفيديو الذي نشره ابنه جايلز مارتن، وهو أيضا منتج، "كان هناك أربعة منهم وقلت + من هم؟ ما هم؟ +".

وعن لقائه الأعضاء الأربعة المتحدرين من ليفربول في لندن، يستذكر مارتن في هذا الفيديو "عندما استمعت إلى أعمالهم، كان الأمر جيداً لكن ليس استثنائياً".

ويضيف "لكن الكيمياء بيننا بدأت تفعل فعلها عندما بدأت في التعرف عليهم، لأنهم كانوا أشخاصا طيبين للغاية".

ويشرح مارتن قائلاً "لقد كانوا مضحكين وأذكياء للغاية، وكان كلامهم آسراً، وكانوا من الأشخاص الذين يحب المرء مجالستهم"، "لذلك اعتقدت أنه إذا شعرت بذلك، فسيشعر الآخرون بذلك أيضا" وكان "يجب أن يصبحوا مشهورين للغاية".

ويعود الفضل لجورج مارتن ابن النجار، المولود في كانون الثاني/يناير 1926 في شمال لندن، في إطلاق فرقة البيتلز، وقد حافظ على تأثيره الحاسم خلال حياتهم المهنية بأكملها، من الألبوم الأساسي "Please Please Me" إلى "Abbey Road" مرورا بـ"Sgt. Pepper''s Lonely Hearts Club Band".

وحده الألبوم الأخير للفرقة بعنوان "Let it be" (1970) أنتجه فيل سبيكتر.