أعلنت الولايات المتحدة وبريطانيا أنهما اتفقتا على بدء محادثات لإلغاء الرسوم الجمركية على منتجات الصلب والألومنيوم التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عام 2018.

وذكرت جينا ريموندو وزيرة التجارة الأمريكية، اليوم /الخميس/ في بيان مشترك مع كاثرين تاي ممثلة التجارة الأمريكية، أنهما ستبدآن محادثات مع آن ماري تريفيليان وزيرة الدولة البريطانية للتجارة الدولية؛ لمناقشة الرسوم الجمركية على الصلب والألومنيوم، إضافة إلى الرسوم البريطانية المفروضة بالمثل.

وأوضح البيان أن الجانبين ملتزمان بالعمل على تحقيق نتائج سريعة تضمن الإبقاء على صناعتي الصلب والألومنيوم في كل من السوقين في مواجهة التحدي المشترك وهو فائض طاقة الاستيعاب العالمي من الإنتاج.

وكانت إدارة بايدن قد أعلنت -في الخريف الماضي- أنها ستخفف الرسوم على الصلب والألومينيوم؛ بما أدى إلى أن الاتحاد الأوربي أجل تنفيذ زيادة الرسوم على السلع الأمريكية، وهي الزيادة التي كان من المتوقع تطبيقها في ديسمبر الماضي.