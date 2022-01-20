أظهرت بيانات اقتصادية ، ارتفاع معدل تضخم أسعار المستهلك في كندا خلال شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي إلى أعلى مستوى له منذ ثلاثة عقود، مما يزيد الضغوط على بنك كندا المركزي لكي يبدأ بسرعة زيادة أسعار الفائدة.

وبلغ معدل التضخم السنوي في كندا الشهر الماضي 8ر4% بحسب بيانات مكتب الإحصاء الكندي الصادرة اليوم. وكان معدل التضخم في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 7ر4% سنويا.

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن بيانات التضخم خلال الشهر الماضي جاءت متفقة مع توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبا مثل الغذاء والطاقة والذي يصدره البنك المركزي الكندي، الشهر الماضي 93ر2% وهو أعلى مستوى له منذ عدة عقود. في المقابل سجلت أسعار المستهلك تراجعا بنسبة 1ر0% شهريا مع تراجع أسعار البنزين خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي.

ومن المنتظر أن تعزز هذه البيانات التوقعات ببدء صناع السياسة النقدية في البنك المركزي بقيادة محافظ البنك تيم ماكليم دورة لرفع أسعار الفائدة خلال الأسبوع المقبل.