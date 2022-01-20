أبقى البنك المركزي الماليزي على سعر الفائدة الرئيسي في البلاد عند مستواه المنخفض القياسي، دعما للاقتصاد الماليزي الذي تعرض خلال الأسابيع الأخيرة لتداعيات موجة الفيضانات القوية وانتشار المتحور الجديد من فيروس كورونا المستجدأوميكرون في العالم.

وأعلن البنك المركزي الماليزي اليوم الخميس في أول اجتماع له خلال العام الحالي استمرار سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 75ر1%، وهو ما جاء متفقا مع توقعات كافة المحللين الذين استطلعت وكالة بلومبرج للأنباء رأيهم.

يذكر أن سعر الفائدة الرئيسية في ماليزيا ثابت عند مستوى 75ر1% منذ تموز/يوليو .2020

وقال البنك في بيان "من المتوقع استمرار تحسن نمو الاقتصاد الماليزي خلال 2022، بفضل النمو في الطلب العالمي وزيادة إنفاق القطاع الخاص في ظل تحسن سوق العمل واستمرار سياسات الدعم الاقتصادي".

وتتوقع ماليزيا نمو اقتصادها خلال العام الحالي بما بين 5ر5% و5ر6% من إجمالي الناتج المحلي، في حين من المتوقع أن يكون معدل النمو خلال العام الماضي بين 3 و4% من إجمالي الناتج المحلي.