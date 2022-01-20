أظهرت بيانات وزارة المالية اليابانية الصادرة اليوم الخميس تسجيل اليابان عجزا تجاريا بقيمة 2ر582 مليار ين (08ر5 مليار دولار) خلال الشهر الماضي.

جاء العجز الأقل من توقعات المحللين التي كانت 1ر784 مليار ين بعد عجز قدره 6ر955 مليار ين خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي وفقا للبيانات المعدلة.

وزادت صادرات اليابان خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي بنسبة 5ر17% سنويا في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 16% فقط بعد زيادتها بنسبة 5ر20% خلال الشهر السابق.

في المقابل زادت واردات اليابان خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر41% في حين كان المحللون يتوقعون زيادتها بنسبة 8ر42% بعد زيادتها بنسبة 8ر43% خلال تشرين الثاني/نوفمبر الماضي.

وزادت واردات اليابان خلال العام الماضي ككل بنسبة 3ر24% في حين زادت الصادرات بنسبة 5ر21% لتسجل اليابان عجزا تجاريا إجماليا بقيمة 472ر1 تريليون ين.