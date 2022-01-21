941 عميلاً شاركوا في البرنامج منذ إطلاقه في فبراير الماضي و513 استحقوا حافز الترشيد



هنأ نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، المواطنين مستحقي الحافز ممن ثبت ترشيدهم للكهرباء والماء وهم عملاء الوزارة المشاركون في برنامج «حافز للترشيد»، معتبرا أن هذا الأمر ينبع من حسهم الوطني العالي، ومساهمتهم الفاعلة في مساعي الدولة التي تستهدف الحفاظ على مواردها واستدامتها للأجيال القادمة.



وقال الفارس في تصريح صحافي إن الكويت تولي اهتماما كبيرا بالموضوعات المتعلقة بترشيد استهلاك الكهرباء والماء، من خلال تبني استراتيجية واضحة ومحددة، تهدف إلى ترسيخ ثقافة ترشيد الاستهلاك في المجتمع، لتعزيز رؤية الكويت في التنمية المستدامة، وتطبيقها على أرض الواقع، ومن هذا المنطلق أخذت الوزارة على عاتقها أهمية تنمية الوعي والتوجيه الأمثل لتكريس ثقافة الترشيد أسلوب حياة ضمن سلوك الجميع، وتأسيس رؤية أفضل لمستقبل إدارة ترشيد الكهرباء والماء، وإدراك أشمل للتحديات القادمة، وتقديم أفضل الخدمات للمشتركين.



وأضاف الفارس: يقدم برنامج «حافز للترشيد»، منذ انطلاقه في فبراير الماضي حوافز تتمثل في خصم فواتير التحصيل الشهرية للعملاء مقابل ترشيد استهلاك الكهرباء والماء، والذي بلغ 941 عميلا، في حين بلغ عدد العملاء مستحقي الحافز 513، واليوم وبعد مضي نحو عام على إطلاق البرنامج استطاعت الوزارة تحقيق ما وعدت به عملاءها الذين ثبت ترشيدهم، حيث تم إيداع المبالغ بحسابات المواطنين مستحقي الحافز الخاص بالاستهلاك، حيث بلغت القيمة الإجمالية للحافز المقدم من الوزارة نظير ترشيد العملاء 12.134 دينارا.



ودعا المواطنين للمشاركة في البرنامج بعد ثبوت نجاحه، حيث بلغ إجمالي عدد الوحدات التي تم توفيرها من قبل العملاء للكهرباء 1.966.820 كيلوواط كهرباء، و10.820.433 غالون مياه، الأمر الذي انعكس ايجابيا على ميزانية الدولة، وتم توفير 130399 دينارا من المبالغ المصروفة على عمليات إنتاج الكهرباء والماء، كما يوفر البرنامج عدة مميزات أخرى منها خفض قيمة الفاتورة للمشترك، والتلوث البيئي نتيجة الانبعاثات المؤثرة على البيئة في استهلاك الوقود العالي في محطات التوليد، وتجنب الفصل في الأحمال بوقت الذروة.



وأعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أنه يمكن للعملاء الانضمام الى برنامج «حافز للترشيد»، ومتابعة وتدقيق البيانات ونسبة الخصم المستحقة على الفاتورة الشهرية، عن طريق الموقع الالكتروني www.mew.gov.kw.