632.556 شخصاً تلقوا الجرعة التعزيزية و3.242.374 شخصاً تلقوا جرعتين من اللقاح بنسبة 82.67% و3.355.173 شخصاً تلقوا الجرعة الأولى



عبدالكريم العبدالله



أعلنت وزارة الصحة امس تسجيل 4510 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيدـ19) في الساعات الـ 24 الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 484150.



وقال المتحدث باسم «الصحة» د.عبدالله السند إنه تم تسجيل 4109 حالات شفاء، ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 436838، مبينا أن نسبة مجموع حالات الشفاء من مجموع الإصابات بلغت 90.2%.



وأوضح السند أنه تم تسجل حالتي وفاة جراء الإصابة ليكون إجمالي عدد حالات الوفاة المسجلة 2482 حالة.



وأضاف أن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة في حين بلغ المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها ولاتزال تتلقى الرعاية اللازمة 44830 ووصل إجمالي عدد الحالات في أجنحة (كوفيدـ19) إلى 326.



وأضاف ان عدد المسحات التي تم إجراؤها خلال الفترة نفسها بلغ 33957 ليصبح مجموع الفحوصات 6574401، مشيرا إلى أن نسبة الإصابات لعدد هذه المسحات بلغت 13.3%.



إلى ذلك، واصلت مراكز التطعيم استقبال المواطنين والمقيمين وغير محددي الجنسية لتلقي الجرعة «التعزيزية» من اللقاح المضاد لـ «كوفيد-19»، بالإضافة الى الجرعة الأولى والثانية لمن لم يتلقها.



وبدأ مركز الكويت للتطعيم بمنح «الجرعة التعزيزية» من لقاح «استرازينيكا - اكسفورد»، وذلك بعد وصول كمية كبيرة منه الى البلاد خلال الأسبوع الماضي، ووصل عدد من تلقوا «الجرعة التعزيزية» 632.556 شخصا، بينما وصل عدد من تلقى جرعتين من اللقاح 3.242.374 شخصا بنسبة 82.67%، أما من تلقى الجرعة الأولى فقد وصل عددهم 3.355.173 شخصا بنسبة 85.55%.



والجدير بالذكر أن «الأنباء» قد نشرت بالأمس، انه بعد مرور 9 شهور على تلقي الجرعة الثانية من لقاح «كوفيد-19»، يعود تطبيق «مناعة» وشهادة التطعيم الى «اللون البرتقالي» في إشارة إلى ضرورة تلقي «الجرعة التعزيزية» للحفاظ على حالة التحصين كاملة والعودة الى اللون الأخضر.



وعلمت «الأنباء» من مصادر صحية مطلعة أن عدد من سجلوا «الإقرار والتعهد» لمكافآت الصفوف الأمامية من موظفي وزارة الصحة في تطبيق Q8SEHA بلغ أكثر من 36 ألف موظف من أصل 56 ألفا، مبينة ان التسجيل سيعمل حتى نهاية يناير الجاري.