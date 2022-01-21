أعلنت شركة Ooredoo للاتصالات، عن رعايتها لأكبر تجمع للسيارات الفاخرة والفريدة التي سيتم عرضها للمرة الأولى في الدولة من خلال مشاركة العديد من نوادي السيارات، وذلك يوم غد (السبت)، ابتداء من الساعة 10 صباحا حتى الساعة 10 مساء.



وسيضم الحدث المنظم بالتعاون مع «Street 965»، وهو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت، والمؤثر والناشط في التواصل الاجتماعي الكويتي والمهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر، مجموعة واسعة من السيارات من صناعات عالمية، بما فيها السيارات البريطانية واليابانية والأميركية والأوروبية، ما يمنح الحدث طابعا مميزا من الحماس والإثارة اللذين من شأنهما إمتاع الزائرين المحبين للسيارات من مختلف الفئات العمرية. وسيتضمن حدث «Street 965» أكثر من 150 سيارة و18 نادي سيارات، حيث سينبهر الحضور بصوت المحركات الممتع. ومن ضمن النوادي المشاركة، نادي M-B ونادي بورشه الكويت ونادي كامارو الكويت وفريق وانيتات الكويت الكلاسيكية ونادي Super Run. بالإضافة إلى مشاركة عدد من الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم التي تهتم بقطاع السيارات.



وفي هذا السياق، قال مدير أول، إدارة الاتصال المؤسسي لدى Ooredoo الكويت مجبل الأيوب: «نفتخر كوننا رعاة لمثل هذا الحدث الرائد الذي يحدث لأول مرة في الكويت، والذي يحمل بين طياته رسالتين ملهمتين تتمثلان بتعزيز القيادة المسؤولة والآمنة، بالإضافة إلى انخراط Ooredoo في المجتمع المحلي وتسليط الضوء على فئة الشباب التي تتمتع بطاقات ملهمة. إنه حدث مليء بمجموعة مدهشة من الفعاليات الترفيهية والمفاجآت والسحوبات والجوائز والمزيد، ما سيجعل منه حدثا يتردد صداه في جميع أنحاء الكويت».



من جانبه، قال المؤثر والناشط في التواصل الاجتماعي الكويتي والمهتم بقطاع السيارات والمحركات، محمد العامر: «يشرفني أن أعمل بشكل وثيق مع إحدى أكبر شركات الاتصالات في الكويت، Ooredoo، إلى جانب «Street 965» وهو منصة على مواقع التواصل الاجتماعي تجمع أشهر نوادي السيارات في الكويت لما يقارب الـ 10 أعوام مع قاعدة عملاء ضخمة من محبي السيارات.