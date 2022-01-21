قررت محافظة دمشق رفع رسوم إشغال مواقف السيارات العائدة للقطاعين العام والخاص لتدخل بدلات الإشغال الجديدة موضع التنفيذ اعتبارا من هذا العام ضمن تعرفة وأجور جديدة تلقت «الضوء الأخضر» من مجلس المحافظة. وحسب صحيفة «الوطن» السورية، فإن القرار الجديد أخذ بعين الاعتبار الإشكاليات التي كانت تحصل سابقا بالنسبة لبعض المواقف وخاصة شاغلي الشقق السكنية في الأبنية ما قد يتسبب بحدوث تأثير على مواطنين آخرين قاطنين في المنطقة ذاتها، خاصة بالنسبة لبعض الحالات بمنطقة المهاجرين وغيرها من الأحياء، وبالتالي تعتبر المحافظة أن القرار برفع الأجور مبررا ضمن توجهها للتخفيف من الإشغالات لا سيما «السكنية» ببعض الأحياء المزدحمة جدا.



ووفق الصحيفة تقرر رفع بدل الإشغال السنوي للموقف الواحد لشاغلي الشقق السكنية في البناء أو بالنسبة لمالك كامل البناء (سكني) إلى مليوني ليرة سورية بعد أن كان بدل الإشغال 300 ألف ليرة فقط بموجب القرار السابق.



وشمل القرار بدلات الإشغال بالنسبة لجهات القطاع العام الحكومي (وزارة ـ شركة ـ مؤسسة ـ مديرية ـ هيئة ـ وكل الجهات التي تتم معاملتها على أساس قطاع عام) إضافة إلى جهات القطاع النقابي (أحزاب ـ نقابات ـ منظمات ـ غرف مشتركة من تجارة وصناعة وزارعة والجمعيات بأنواعها) بحيث تقرر رفع بدل الإشغال إلى نصف مليون بدلا من 300 ألف.



كما شمل القرار رفع بدل الإشغال بالنسبة لجهات السلك الديبلوماسي (سفارة ـ قنصلية ـ مركز ثقافي ـ ملحقية ثقافية ـ منزل السفير ـ منزل القنصل.. إلخ) إلى مليوني ليرة، بدلا من 500 ألف مع مراعاة مبدأ المعاملة بالمثل.