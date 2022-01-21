أعلن الاتحاد التونسي لكرة القدم أمس إصابة 12 لاعبا في صفوف منتخب بلاده بفيروس «كوفيد-19» قبل المباراة الحاسمة ضد غامبيا مساء الخميس.



وكتب الاتحاد التونسي على صفحته في «فيسبوك»: «مساء الأربعاء، شارك اللاعبون في حصة تدريبية بحضور 16 لاعبا وفي غياب البقية من 28 لاعبا في التشكيلة الرسمية للنهائيات بسبب إصابتهم بفيروس كوفيد-19»، في وقت يأمل فيه «نسور قرطاج» حسم بطاقتهم إلى الدور ثمن النهائي.



وأضاف أن «الفحوصات كشفت الثلاثاء إصابة علي معلول وأيمن دحمان وغيلان الشعلالي ومحمد علي بن رمضان ووهبي الخزري وعلي جمال ومحمد أمين بن حميدة الذين تم عزلهم عن المجموعة».



وتابع أن الفحوصات أثبتت شفاء محمد دراغر بينما يخضع 5 لاعبين آخرين مصابين في بداية البطولة، بشكل منتظم لاختبارات سريعة.



وكانت تونس أنعشت آمالها في التأهل إلى الدور ثمن النهائي بفوزها الكبير على موريتانيا 4-0 الأحد الماضي عقب خسارتها أمام مالي 0-1 في الجولة الأولى.