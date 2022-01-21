يدخل بوروسيا دورتموند في تحد صعب عندما يلاقي هوفنهايم غدا السبت ضمن المرحلة الـ 20 من الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا).



وفي بقية مباريات الغد، يلعب باير ليفركوزن مع أوغسبورغ، غرويتر فورث مع ماينتس، بوروسيا مونشنغلادباخ مع يونيون برلين، فرايبورغ مع شتوتغارت، وبوخوم مع كولن، فيما يفتتح فرانكفورت مباريات هذه الجولة اليوم عندما يواجه أرمينيا بيليفيلد.



كأس ألمانيا



ودع بوروسيا مونشنغلادباخ مسابقة كأس ألمانيا من ثمن النهائي عقب خسارته المذلة امام مضيفه هانوفر من الدرجة الثانية 0-3، فيما بلغ لايبزيغ ربع النهائي بفوزه على هانزا روستوك من الثانية أيضا 2-0.



وأقصى فرايبورغ مضيفه هوفنهايم بعدما تغلب عليه 4-1.



كما تأهل يونيون برلين بعد فوزه على جاره هرتا برلين في دربي العاصمة 3-2.



فرنسا



يأمل مرسيليا صاحب المركز الثالث في استعادة نغمة الانتصارات عندما يحل ضيفا على لانس السابع غدا السبت في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الفرنسي.



ويلعب غدا ليل مع بريست. ويقص ليون اليوم شريط افتتاح المرحلة عندما يستقبل سانت إتيان. هذا، وحقق ليل فوزا مهماً على حساب ضيفه لوريان 3-1 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين من المسابقة.



وفي مباراة ثانية مؤجلة من المرحلة التاسعة عشرة، خطف ستراسبورغ المركز الرابع عقب فوزه على مضيفه كليرمون بهدفين نظيفين سجلهما كيفن غاميرو (44) والبينيني سيدريك هونتوندجي (77 خطأ في مرمى فريقه).



من جهته، عاد تروا بفوز ثمين من عقر دار مونبلييه 1-0 في مباراة مؤجلة من المرحلة العشرين.