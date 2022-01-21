فشل إشبيلية في مواصلة تضييق الخناق على المتصدر ريال مدريد، بتعادله إيجابيا خارج قواعده أمام فالنسيا 1-1 ضمن المرحلة الـ 21 من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وعلى ملعب (المستايا)، تكفل أصحاب الأرض بتسجيل هدفي المباراة، حيث جاء هدف الافتتاح المبكر بعد 7 دقائق من صافرة البداية، عن طريق النيران الصديقة بقدم المدافع الفرنسي مختار دياخابي، بالخطأ في مرماه.



ولكن قبل دقيقة من نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول، أدرك النجم البرتغالي غونزالو غيديس التعادل لفالنسيا.



وفي مباراة أخرى، تغلب سلتا فيغو على أوساسونا 2-0.



هذا، وتبدأ اليوم منافسات المرحلة الـ 22 من المسابقة، حيث يلتقي إسبانيول مع ريال بيتيس، على أن يلعب غدا ليفانتي مع قادش، وفياريال مع مايوركا، وإشبيلية مع سلتا فيغو، وأتلتيكو مدريد مع فالنسيا.



وفي بطولة مختلفة، تحدث المدير الفني لأتلتيكو مدريد دييغو سيميوني بتفائل حول ما هو قادم، رغم خروج الفريق من ثمن نهائي كأس إسبانيا، بالخسارة (0-2) أمام ريال سوسيداد. وقال سيميوني: «لقد كانت مباراة صعبة، بدأ سوسييداد بشكل جيد ثم كانت لدينا فرصة كاراسكو، وسجلوا في المرة الأولى التي حاولوا فيها على المرمى».



وتقدم سوسييداد عن طريق عدنان يانوزاي في الدقيقة 33، قبل أن يضيف أليكساندر سورلوث الهدف الثاني في الدقيقة 47.