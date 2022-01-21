ينطلق معرض مصر الدولي للفنون بنسخته الثالثة في الرابع من فبراير المقبل ويستمر حتى الثامنة منه في القاهرة، حيث يشارك فيه هذا العام مجموعة كبيرة من أهم الرسامين المصريين والعرب، المعرض يقام بالتعاون مع شركة هيومانجمنت.



وفي التفاصيل، تنطلق فعاليات هذا الحراك الفني المصري والعربي بنسخته الثالثة في الرابع من فبراير بافتتاح المعرض الذي يشارك فيه عدد متزايد من الفنانين والجاليري وأصحاب أهم التحف الفنية الذين سيشاركون مع زوار المعرض بشكل حصري عرض مجموعاتهم الفنية الخاصة.



وستتنوع المشاركة العربية في المعرض، حيث يشارك فنانون من سورية ولبنان والأردن وفلسطين والسودان والعراق، أبرزهم وضاح مهدي، حكيم العقل، عمر النجار، أحمد نبيل، إيهاب أحمد، شروق بن فهد، دينا مطر، مجد كردية، يوسف يوسف وغيرهم.



ومن مصر فيشارك الفنانون محمد أبو الوفا، طه القرني، صبري منصور، سيد سعد الدين، نجيب معين، أسامة فريد، كارولين بزري، هاني محفوظ، ناجي فريد وغيرهم.



من جهة أخرى، تشارك اهم القاعات المصرية والعربية مثل قاعة الزمالك، غاليري مصر، أزاد، المشربية، حافظ، وادي فنان Art on 56th جورج كامل، صالح بركات، وFann A porter، جاليري جو دار وجاليري كود.



ويعتبر هذا المعرض الذي بات واحدا من أهم الأحداث الفنية والثقافية في الوطن العربي مؤخرا فرصة نادرة لمحبي وجامعي الأعمال الفنية لرؤية وشراء أبرز الرسومات تحت سقف واحد. كما يشكل هذا الحدث السنوي التي تستضيفه مصر فرصة لالتقاء هذه الواهب ببعضها وبعشاق هذا الفن الراقي.



وتنظم إدارة المعرض ليلة الافتتاح حفل عشاء خاص سيجمع الفنانين بأهل الإعلام وبعض النجوم الذين ستتم دعوتهم خصيصا لإطلاق النسخة الثالثة من معرض مصر الدولي للفنون.