باهي أحمد

شجع تخفيف الإجراءات الاحترازية على القادمين من الخارج وإتاحة إجراء فحص الـ pcr حال الوصول لإنهاء الحجر على إعادة المواطنين والمقيمين لخطط سفرهم مجددا، وهو ما رفع من معدلات الإقبال على الحجوزات.

وفي هذا الصدد، يقول عضو مجلس الإدارة رئيس اللجنة الإعلامية في اتحاد مكاتب السياحة والسفر، حسين السليطين، إن تطبيق قرار مجلس الوزراء الاثنين الماضي بإنهاء الحجر على القادمين المحصنين في حال اجراء فحص pcr بعد الوصول مباشرة يثبت الخلو من الڤيروس، رفع من معدلات الإقبال على السفر بنسبة تصل إلى 10% من قبل المواطنين والمقيمين.

وأضاف السليطين أن هناك عوامل أخرى حفزت أعمال القطاع خلال الأيام الأخيرة ودفع الكثير من المواطنين والمقيمين للإقبال على السفر، ومن بينها عزم بعض الدول الأوروبية اتخاذ خطوات في القريب العاجل للعودة إلى الحياة الطبيعية، والتعامل مع متحورات ڤيروس كورونا كڤيروس متوطن يمكن التعامل معه كـ «الانفلونزا»، ما يبعث الطمأنينة في نفوس المسافرين والقادمين من وإلى تلك الدول وغيرها من الوجهات حول العالم.

وأشار السليطين إلى أن قائمة الوجهات الأكثر طلبا على السفر من قبل المواطنين والمقيمين شهدت ارتفاعا كبيرا للطلب على رحلات العمرة وزيارة مكة المكرمة، وكذلك بعض الوجهات الأخرى مثل تركيا ودبي، متوقعا أن تشهد وجهات أوروبية مختلفة طلبا مرتفعا على السفر خلال الفترة المقبلة، في ظل توجه العديد منها إلى التعامل مع «أوميكرون» كڤيروس متوطن وليس جائحة.