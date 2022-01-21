1202 مستحق جديد للمعاشات من الأرامل والأولاد.. وآخرون



علي إبراهيم

كشف تقرير حديث، حصلت عليه «الأنباء»، عن ارتفاع أعداد المواطنين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية من مدنيين وعسكريين خلال 3 أشهر بـ 7390 مواطنا ومواطنة.

ووفقا للتقرير فإن أعداد المواطنين الخاضعين للتأمينات الاجتماعية بلغ 634.8 ألف مواطن ومواطنة في نهاية يونيو الماضي، فيما ارتفع ذلك العدد إلى 642.2 ألف مواطن ومواطنة بنهاية شهر سبتمبر من بينهم 589.3 ألفا من المدنيين، و52.89 ألفا من العسكريين.

وارتفع عدد المؤمن عليهم خلال فترة المقارنة بنحو 4733 مواطنا ومواطنة من العاملين الى صاحب عمل أو العاملين لحسابهم الخاص، حيث ارتفع عددهم من 393.88 مواطنا في نهاية يونيو الماضي إلى 398.6 مواطنين بنهاية سبتمبر المنصرم.

وزاد عداد أصحاب المعاشات على قيد الحياة بواقع 1455 مواطنا ومواطنة وهو ما يعني أنهم تقاعدوا خلال تلك الفترة ليصبح عددهم الإجمالي بنهاية سبتمبر 151.68 ألف مواطن ومواطنة مقارنة بـ 150.22 ألف مواطن ومواطنة بنهاية يونيو.

أما المستحقون ويصرفون (أرامل وأولاد وآخرون) فقد ارتفعت أعدادهم بـ 1202 شخص خلال 3 أشهر لتبلغ بنهاية سبتمبر الماضي 91.9 ألف مستحق ومستحقة، مقارنة بـ 90.7 ألف في نهاية يونيو.