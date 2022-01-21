القاهرة - محمد صلاح

شهدت الفترة الأخيرة العديد من حالات الطلاق والانفصال في الوسط الفني، وانتهاء العلاقات الزوجية والعاطفية سواء بالطلاق أو فسخ الخطوبة، والأغرب هو تناقض ردود الفعل في كل الحالات ما بين التزام الصمت والود والعيش والملح أو إطلاق الاتهامات في وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعي. «الأنباء» ترصد هذه الظاهرة في السطور التالية:

رغم استمرار زواج المطربة شيرين عبدالوهاب والملحن حسام حبيب لأربع سنوات تقريبا، إلا أن كل المؤشرات كانت تؤكد وقوع الانفصال في أي وقت، خاصة بعد تحكم الزوج في كل ما يخص أعمالها، وحفلاتها وأغانيها، وبالطبع تفاصيل حياتها، ومع ثاني تسريب لشيرين مع إعلامية لبنانية انكشف المستور وانتهى بالطلاق وحلاقة شعرها على الزيرو.

أما الفنان أحمد الفيشاوي فهو صاحب أرقام كبيرة ورصيد مميز في حالات الزواج والانفصال، وصلت الى ست مرات آخرها كان منذ أيام بعد طلاقه من ندى الكامل سيدة الأعمال، ووجهت له بعدها رسالة، أشارت فيها الى أشياء كثيرة جميلة، ولكنها حملت اتهامات للفيشاوي في بعض الامور، وبالطبع مازال الجميع يتذكر صورهما الرومانسية في كل المناسبات لأكثر من 3 سنوات.

وانشغل الاعلام وصفحات «السوشيال ميديا» بالحرب الدائرة بين الفنان مصطفى فهمى وفاتن موسى، فبعد الغرام ومشاهد الرومانسية ورسائل الحب المليئة بالعواطف تحولت الى حرب وقضايا واتهامات بالسرقة والاستيلاء والإهانة، وأصبحا مادة خصبة لبرامج «التوك شو» لتشويه كل منهما الآخر.

وكانت الاعلامية أسما شريف منير أغلقت باب الاجتهادات والشائعات عقب انفصالها من الفنان محمود حجازي حين طالبت الجميع بعدم الخوض والاجتهاد في الأسباب والكواليس لأن الأمر يشمل علاقة ودية وحياة وتفاصيل طيبة بينهما.

كما شهد الوسط الفني الفترة الماضية فسخ خطوبة الفنانة الشابة نانسي صلاح من المخرج سامح عبدالعزيز والتي تمت منذ خمس أشهر، واكتفت نانسي بكتابة عبر حسابها على «فيسبوك»: «قسمة ونصيب.. الحمد لله على كل حال»، في حين رفض عبدالعزيز التعليق نهائيا.

ومنذ شهور قليلة فاجأت الفنانة أمينة خليل الجميع بإعلان فسخ خطبتها من رجل الأعمال عمر طه، وألمحت الى أن السبب عدم تفهم ورضاء شريك حياتها عن عملها بالفن، ونجاحها في أعمالها، كما لحقت بها الفنانة كارولين عزمي وأعلنت هي الأخرى عن فسخ خطبتها من رجل الأعمال بيشوي وليم، بعد مرور نحو 5 أشهر فقط على خطبتهما، ورفضت التحدث عن تفاصيل فسخ الارتباط.