أثار المخرج مجدي الهواري، الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر على حسابه الخاص بـ «فيسبوك» منشورا حمل تصريحا غريبا، كتب فيه يقول: «حتى خطيب الجمعة فاضل يدعي لنا نرجع أنا وغادة»، معبرا عن رغبة الجميع في ذلك بعد انفصالهما الذي دام لأعوام.

وأوضح الهواري، حسب مجلة «لها»، أن الجميع يرغب في أن يعود إلى زوجته السابقة غادة عادل من جديد، حيث علق من خلال «فيسبوك»، قائلا: «بقى مطلب جماهيري».

وزاد الحديث عن عودة الهواري لطليقته الفنانة غادة عادل بعد تلك السنوات التي انفصلا فيها، عقب حلقتهما من برنامج «بصراحة»، على قناة «mbc مصر»، والتي أعلن فيها الاثنان أنهما ما زالا يحبان بعضهما، وأن ما حدث كان بسبب خلافات في وجهات النظر ليس أكثر، ليلمح الاثنان بأن رجوع الحياة الزوجية بينهما أمر وارد، خاصة أن كل واحد فيهما لم يرتبط بشخص آخر منذ انفصالهما.