

قال الخبير الفلكي عادل المرزوق إن الرياح النشطة في البلاد حاليا سوف تخف سرعتها من بعد منتصف ليل الجمعة السبت، وهو الأمر الذي يؤدي إلى ترسب الغبار في المنطقة مع استمرار هبوب الرياح الشمالية إلى الشمالية الغربية المعتدلة السرعة.



وأضاف المرزوق في تصريح لـ«الأنباء»: سوف تقل سرعة الرياح تدريجيا اعتبارا من بعد ظهر غد السبت وتكون سرعتها بين (15 و22) كم/س مع توقع استمرار الرياح الشمالية الغربية الأحد 23 الجاري، حيث تكون الرياح بين هادئة وخفيفة السرعة ولا تزيد سرعتها على (13) كم/س وأدنى سرعة لها (6) كم/س.



وأوضح أنه في يوم الاثنين 24 الجاري سوف تتحول الرياح إلى جنوبية شرقية (كوس مطلعي) خفيفة السرعة سرعتها لا تزيد على (20)كم/س سوف تخف على أثرها حدة البرد وتنتهي موجته اعتبارا من الاثنين المقبل ومع إطلالة يوم الثلاثاء 25 يناير سوف تتحول الرياح إلى شمالية غربية قليلة البرودة معتدلة السرعة قد تصل أحيانا إلى (20) كم/س وسوف تستمر هذه الرياح حتى يوم الأربعاء 26 يناير هذه الرياح سوف تجعل الجو وفق المعدل السنوي تقريبا فتكون درجة الحرارة في هذه الفترة بالنهار بين (18 و20) درجة مئوية وفي الليل تكون بين (12 و14) درجة مئوية - والله تعالى أعلم.