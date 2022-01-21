جارٍ المتابعة مع شركة الكابل الدولي لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات والمدة المطلوبة لإصلاح العطل

كشفت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات عن تعرض الكيبل البحري الدولي فالكون التابع لشركة جي سي اكس GCX لقطع خارج المياه الإقليمية الكويتية مما ادى إلى تعطل في بعض الدوائر الدولية العاملة على الكيبل والمستخدمة من قبل الشركات مزودي ومقدمي خدمات الإنترنت مما ادى الى ضعف خدمات الانترنت في البلاد.

وقالت “هيئة الاتصالات “ انه جار المتابعة مع شركة الكابل الدولي GCX اولا باول لمعرفة ما يتم اتخاذه من إجراءات من قبل الشركة لإصلاح القطع والمدة المطلوبة للانتهاء من هذه الإجراءات.