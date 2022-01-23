وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير النفط ووزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة د. محمد الفارس طالب فيه تزويده وإفادته بالآتي: تفاصيل بكل مشاركات شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) مع أطراف أخرى خارج الكويت مبينا بها اسم المشروع وموقعه، الاسم الكامل للشريك، تكلفة المشاركة بالدولار الأميركي، وضع المشاركة حتى تاريخه، تاريخ انتهاء المشاركة، النسبة التقريبية للعائد السنوي على الاستثمار.

مشاركة شركة صناعة الكيماويات البترولية (PIC) مع شركة بامبينا (Pembins) الكندية في منطقة ألبيرتا (Alberta) في غرب كندا لإنشاء مصنع لإنتاج البولي بروبيلين، تزويدي بنسبة الإنجاز لهذا المشروع والتاريخ التقريبي للتشغيل.



.. ويسأل عن لجنة التحقيق في شروط طلبات تخصيص الحيازات الزراعية



وجه النائب مرزوق الخليفة سؤالا إلى وزير الأشغال العامة ووزير الدولة لشؤون الشباب علي الموسى استفسر فيه عن الآتي: هل تم تشكيل لجنة تحقيق مع كل من نائب المدير العام لشؤون قطاع الثروة النباتية ومدير الإدارة القانونية وذلك لامتناعهم عن تزويد اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 602 لسنة 2021 تاريخ 5/4/2021 من محاضر لجنة القسائم الزراعية وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي اتخذت في تلك اللجنة وعدم مخالفتها لما هو منصوص عليه في قانون الهيئة واللائحة التنفيذية لهذا القانون، ولقرار تنظيم العلاقة رقم 1341/2017 في شأن تنظيم العلاقة بين الهيئة وأصحاب الحيازات فيما يتعلق بشروط طلبات التخصيص أو التنازل أو طلبات التوسعات الزراعية، إذا كان الجواب بالإيجاب يرجى تزويدي بصورة ضوئية من نتائج لجنة التحقيق وإذا كان الجواب بالنفي فما أسباب عدم تشكيل لجنة التحقيق؟