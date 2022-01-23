وجه النائب د.عبدالعزيز الصقعبي سؤالا إلى وزير التجارة والصناعة فهد الشريعان، عن وحدة تنظيم التأمين والإجراءات التي اتخذتها لتحقيق أهدافها، واختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين.



وقال في مقدمة السؤال: صدر القانون رقم (125) لسنة 2019 في شأن تنظيم التأمين، وقد جاء هذا القانون نتيجة التطور الكبير الذي حدث في قطاع التأمين ما خلق حاجة إلى إصدار قانون جديد ينظم هذا القطاع.



وطالب تزويده وإفادته بالآتي:



1 - نصت المادة (6) من القانون على ستة أهداف مختلفة لوحدة تنظيم التأمين، لذا يرجى بيان الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتحقيق كل هدف.



2 - نضمت المادة (7) من القانون تشكيل اللجنة العليا للوحدة، لذا يرجى تزويدي بالتالي:



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التشكيل الحالي للجنة العليا للوحدة.



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من السيرة الذاتية لأعضاء الجنة العليا للوحدة.



٭ نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من القرار المشار إليه في البند (ب) من المادة.



3 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «تطبيق المعايير الدولية للإشراف على قطاع التأمين» فهل طبقت اللجنة المعايير الدولية في قطاع التأمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه المعايير.



4 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «إقرار الهيكل المالي والإداري للوحدة» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من الهيكل المالي والإداري الذي اعتمدته اللجنة للوحدة.



5 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «العمل على رفع أداء الشركات المرخص لها وكفاءتها وإلزامها بقواعد الحوكمة وقواعد ممارسة المهنة وآدابها» لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قواعد الحوكمة المفروضة على شركات التأمين الخاضعة لأحكام القانون المشار إليه.



6 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «العمل على توفير كفاءات بشرية مؤهلة لممارسة أنشطة التأمين بما في ذلك تأسيس معهد لهذه الغاية» فهل وضعت اللجنة أي تصورات بشأن المعهد؟ إذا كانت الإجابة بالإيجاب، يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه التصورات.



7 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «إعداد الدراسات والبحوث المتعلقة بنشاط التأمين وتعميمها» فهل أعدت اللجنة أي دراسات وبحوث متعلقة بنشاط التأمين؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من هذه الدراسات أو البحوث.



8 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «تحديد المخاطر التي يجب أن يكون فيها التأمين إجباريا» فهل حددت اللجنة هذه المخاطر؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذه المخاطر.



9 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «وضع قاعدة بيانات تأمينية تنظم عمليات التأمين التي تقوم بها الشركات المرخص لها» فهل أنشئت هذه القاعدة؟ وما القواعد الموضوعة للاطلاع عليها؟



10 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «فرض الرسوم بما يتناسب مع الخدمة المقدمة» لذا يرجى بيان قيمة الرسوم المفروضة على خدمات الوحدة.



11 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «وقف أو إلغاء ترخيص أي شركة مرخص لها» فهل أصدرت اللجنة قرارات بوقف أو إلغاء ترخيص أي شركة مرخص لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرارات الوقف أو الإلغاء التي أصدرتها اللجنة.



12 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «الموافقة على تصفية الشركات المرخص لها» فهل أصدرت اللجنة العليا قرارا بتصفية أي شركة مرخص لها؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرارات التصفية التي أصدرتها اللجنة.



13 - حددت المادة (10) من القانون اختصاصات اللجنة العليا لوحدة تنظيم التأمين ومنها «وضع قواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في أنشطة التأمين بالتعاون مع الجهات المختصة» لذا يرجى بيان التالي:



٭ هل وضعت اللجنة القواعد الخاصة بمكافحة غسل الأموال؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) بهذه القواعد.



٭ هل أبرمت وحدة تنظيم التأمين مع الجهات المختصة كوحدة التحريات المالية الكويتية أي مذكرات تفاهم بهذا الشأن؟



14 - نظمت المادة (15) من القانون الأحكام الخاصة بإيرادات الوحدة كما نظمت المادة (16) الأحكام الخاصة بميزانية الوحدة، لذا يرجى بيان التالي:



٭ حجم الإيرادات والمصروفات والوفورات المحققة في كل سنة مالية على حدة.



٭ ما الإجراءات التي اتخذتها الوحدة لتنمية إيراداتها مقارنة بقطاع التأمين في وزارة التجارة والصناعة قبل صدور القانون؟



15 - أشارت المواد (19) و(20) و(22) و(80) إلى تشكيل لجان للشكاوى والتظلمات والاستشارات العليا للرقابة الشرعية ومجلس التأديب، لذا يرجى تزويدي بنسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من قرارات تشكيل هذه اللجان والمجلس ومكافآتهم وتنظيم عملهم.



16 - هل فرض أي جزاء من الجزاءات المنصوص عليها في المادة (85)؟ إذا كانت الإجابة الإيجاب، فيرجى بيان هذا الجزاء والشركة التي أوقع عليها الجزاء.



17 - نسخة على قرص مدمج (CD) أو شريحة ذاكرة (Flash Memory) من التقارير السنوية المشار إليها في المادة (89) واللائحة التنفيذية المشار إليها في المادة (90).