عبدالله قنيص



لم تجد مواطنة سوى اللجوء الى وزارة الداخلية لتسجيل قضية بحق شخص من غير محددي الجنسية على امل ان يرتدع او يصدر حكم بحقه يحول دون تهديدها المستمر بتدمير مستقبلها اذا تزوجت بغيره على حد تأكيدها.



المواطنة التي ترددت على مخفر شرطة الجهراء وسجلت قضية تحت عنوان تهديد، سردت كل ما لديها وزودت رجال الامن ببيانات المدعى عليه، وتمت إحالة القضية الى رجال المباحث لضبط المتهم ومواجهته بما أدلت به المبلغة، فيما رفضت الفتاة الاكتفاء بأن يدون الشاب تعهدا بعدم التعرض، مؤكدة ان تهديده لابد ان يؤخذ على محمل الجدية لأنه تهديد لمستقبلها ويهدد أي مشروع للزواج يمكن ان تقدم عليه ويعرضها لمخاطر.



وحول تفاصيل القضية التي جاءت بتصنيف جنح، فقد تقدمت فتاة كويتية (32 عاما) وقالت انها تعرفت على شاب بدون يدعى (خ.س) بقصد الزواج اعتقادا منها انه مواطن، وحينما تقدم للزواج منها وتعرفت على ظروفه رفضت استكمال مشروع الزواج وطلبت منه ان ينصرف الى حال سبيله.



وأضافت: رفض الشاب طلبي بالابتعاد وأخذ يطاردني ويضايقني، وكانت آخر مطارداته يوم الخميس الموافق 20 يناير، حيث قام بالاشارة باليد اليها حيث ترمي على حد قولها بكلمة «هين»، مضيفة ان المدعى عليه آخر كلماته لها هي «اذا تزوجتي ما راح تتهنين».



هذا، ولم توضح الفتاة في البلاغ المكان الذي وقع فيه التهديد الأخير، وما إذا كان في مقر عملها أو داخل مركز للتسوق، وهل هناك شهود على التهديد أم لا ؟.