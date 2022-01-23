سجل رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إنجازا جديدا بضبط كمية كبيرة من الخمور المستوردة تزيد على ألف زجاجة، وجار التحقيق مع المتهم لمعرفة هوية من عاونه في تهريب هذه الكمية، لاسيما ان الخمور على وجه الخصوص في الغالب تهرب في حاويات ترد الى البلاد برا وبحرا على ان يحال لاحقا إلى النيابة العامة.



وحول تفاصيل القضية، قال مصدر أمني: ان معلومات وردت إلى رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات عن حيازة شخص من غير محددي الجنسية (بدون) في العقد الرابع لكمية كبيرة من الكراتين بها خمورمستوردة ، ليتم عمل المزيد من التحريات والتي أكدت صحة المعلومات ليتم استدراج المتهم إلى صفقة والاتفاق معه على شراء كرتون خمر مقابل 1200 دينار، بعد الحصول على إذن من النيابة وجرى ضبطه خلال تسلمه المبلغ المرقم وبالانتقال إلى جاخور خاص بالمتهم عثر بداخله على كراتين من الخمور تم حصرها وتبين انها تبلغ 1040 زجاجة خمر مستوردة.