قال رئيس اللجنة العليا للقوة الأمنية الكويتية المشاركة في التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج العربي 3) العميد عبدالله العتيقي إن التمرين يعزز التعاون وتبادل الخبرات والمعلومات على صعيد العمل الأمني بين دول مجلس التعاون الخليجي.



وأضاف العميد العتيقي في تصريح لـ (كونا) ان التمرين التعبوي المشترك الذي انطلق بالمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في 15 الجاري بمشاركة قوات أمنية من جميع دول مجلس التعاون الخليجي يعزز أيضا توحيد المهام والمفاهيم ورفع مستوى الاستعداد والجاهزية لمواجهة أي حالات طارئة والتصدي للتهديدات والمخاطر كافة.



ونوه العميد العتيقي بما أظهرته القوة الأمنية الكويتية المشاركة في التمرين ونظيراتها من دول مجلس التعاون الخليجي من قدرات عالية تعكس التنسيق الأمني العالي بين دول المجلس من خلال تنوع الجهود وعقد التدريبات والتمارين المشتركة التي تصقل الخبرات للأجهزة الأمنية الخليجية.



وانطلق التمرين التعبوي المشترك (أمن الخليج 3) في 15 الجاري بمشاركة قوة أمنية كويتية وقوات أمنية مجهزة من جميع دول المجلس بهدف تعزيز أواصر التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي في المجال الأمني ورفع مستوى التنسيق ودرجة الاستعداد والجاهزية للأجهزة الأمنية للتصدي لجميع التهديدات والمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها منطقة الخليج العربي.