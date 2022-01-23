تعتزم جميلة علم الهدى، عقيلة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تأليف كتاب على غرار ميشيل أوباما، السيدة الأولى في أميركا سابقا. وقالت علم الهدى (57 عاما)، الجمعة: قرأت مؤخرا كتاب «وأصبحت» ووجدته جميلا ومثيرا ومؤثرا، بحسب وسائل إعلام إيرانية.

كما قرأت علم الهدى بعض الفقرات من الكتاب لزوجها الذي نصحها بتأليف كتاب مماثل. ولطالما كانت الولايات المتحدة العدو السياسي اللدود لإيران منذ الثورة الإسلامية قبل نحو 43 عاما.

وتلك هي بالضبط المدة التي لم تكن فيها هناك علاقات ديبلوماسية بين الدولتين. ولذلك ربما تمثل التصريحات الإيجابية التي أدلت بها عقيلة الرئيس الإيراني بشأن كتاب ميشيل أوباما مفاجأة.

وتصف ميشيل أوباما (58 عاما) بين دفتي الكتاب حياتها المهنية، منذ طفولتها في جنوب شيكاغو، وفي البيت الأبيض. وأصبح الكتاب من الكتب الأفضل مبيعا حول العالم.

وعلى النقيض من هذا الكتاب، لا تعتزم علم الهدى أن تجعل كتابها على شاكلة «قصة سندريلا» بشأن فتاة عادية أصبحت السيدة الأولى للولايات المتحدة. ولكنها تريد أن تقدم للعالم نسخة إسلامية منه والمثل الخاصة بالنساء المسلمات في إيران.