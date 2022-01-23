محمد راتب



أكد عدد من الباعة في سوق السمك بمنطقة شرق في تصريح لـ «الأنباء» ان ما يشبه الشلل أصاب السوق تزامنا مع موجة البرد الشديد الذي تشهده البلاد هذه الأيام.



وأضافوا أن وفرة المعروض من الأسماك المحلية والمستوردة أدت إلى انخفاض الأسعار وبلغت بها مستوى قياسيا، مشيرين إلى أن السوق بات أشبه بموقع أشباح فلا مشترين ولا زوار إلا النزر اليسير.



وفي ظل هذه الظروف التي لم يجدوا لها تفسيرا أعرب الباعة عن تذمرهم من خسائر مادية لحقت بهم جراء الوضع الذي يشهده السوق، فالإيجارات لا تتوقف ولا تنزل عن أعلى مستوى لها منذ إنشاء السوق، وبلغت الخسائر آلاف الدنانير.



وأكد البائع سعيد العراقي لـ «الأنباء» ان سعر كيلو النويبي المحلي وصل إلى 1.5 دينار فقط في حين بلغ الشعوم 2.5 والهامور الإيراني 3.5 دنانير.