ترأس وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية م.فريد عمادي وفد الكويت المشارك في الاجتماع الرابع والعشرين للجنة الدائمة من المختصين في الشؤون الإسلامية والأوقاف بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبر تقنية الاتصال المرئي.



وبحث وفد الكويت ورقات العمل المقدمة من وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بالإضافة إلى مناقشة عدة موضوعات وعلى رأسها المشاريع التي قدمتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت مثل مذكرة التفاهم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مجال الشؤون الإسلامية ومشروع الرؤية المستقبلية المشتركة لوزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية.



وناقش وفد الكويت تبادل البحوث العلمية والتجارب في المجال الوقفي بين الدول الأعضاء وتحديد موضوع الأسبوع الخليجي للوقف وإقامة يوم عالمي للوقف.



واوضحت لينا المطوع، مدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية في الامانة العامة للاوقاف، الدور البارز التي قامت به الأمانة العامة للأوقاف خلال جائحة كورونا من خلال المساهمة في انشاء المحاجر وتقديم المساعدات للمحتاجين، في الوقت الذي كان لها مساهمات عينية في المناطق المحجورة بالعمالة الوافدة والتي تعثرت ظروفها بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.



وضم وفد الكويت المستشار د.عبدالسلام الفيلكاوي ومدير ادارة الدراسات والعلاقات الخارجية ـ الأمانة العامة للأوقاف لينا المطوع ومدير إدارة مكتب وكيل الاوقاف ندبا عيد خميس الشمري.‏