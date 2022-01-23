أحمد مغربي



علمــت «الأنبــاء» مــن مصادر، أنه سيتم رفع قيمة الرسوم الجمركية على سوائل وخراطيش النيكوتين الخاصة بالسجائر والشيشة الإلكترونية (أجهزة التبخير الإلكتروني) بنسبة 95% لتصبح 100% بدلا من 5% المعمول بها سابقا، وذلك اعتبارا من أول مارس المقبل.



وقالت المصادر إن قرار رفع الرسوم الجمركية كان من المفترض العمل به منذ أول يناير الجاري، إلا ان وزارة المالية قررت تأجيل القرار إلى مارس المقبل. وقالت المصادر إن الإدارة العامة للجمارك عممت بفرض الضريبة الجمركية استنادا إلى تطبيق جدول التعرفة الجمركية الموحدة لعام 2022 لدول مجلس التعاون الخليجي والعمل به اعتبارا من مطلع العام الحالي في الدول الأعضاء، والتي ستكون بنسبة رسوم جمركية تبلغ 100% على الخراطيش المحتوية على النيكوتين، ذات الاستخدام مرة واحدة (منكهة - غير منكهة)، وعبوات السوائل أو الجل المحتوية على نيكوتين (منكهة - غير منكهة).