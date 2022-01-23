عاطف رمضان

قامت وزارة التجارة والصناعة بضبط أكبر كمية من نوعها من العطور والحقائب النسائية المقلدة لعلامات تجارية لأشهر الشركات العالمية

كانت جاهزة للتوزيع.

ويأتي ذلك في إطار دورها الرقابي واستكمالا لجهودها لمكافحة الغش التجاري والسلع المقلدة.

وذكرت التجارة في بيان صحافي،أن مفتشي الرقابة التجارية وحماية المستهلك قاموا بتوجيه ضربةاستباقية حيث تمكن المفتشون من ضبط الكمية في أحد المخازن قبل دخولها السوق الكويتي لبيعها وغش المستهلك وإيهامه بأنها أصلية.

وقام فريق الطوارئ بحصر المضبوطات والتحفظ عليها وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالف.