أعلن رئيس مجلس إدارة جمعية قرطبة التعاونية ناصر البصري انعقاد الجمعية العمومية وفق الزمن المقرر لها وهو يوم الثلاثاء الموافق 8 فبراير المقبل في ابتدائية عبدالعزيز ياسين الغربللي بنين الواقعة في قرطبة قطعة 3، وذلك لمناقشة التقريرين المالي والإداري عن ميزانية العام 2021 ولاختيار مكتب لتدقيق الحسابات.

وأضاف البصري في تصريح صحافي أن مبيعات الجمعية خلال السنة المالية 2021 قاربت الـ 15 مليون دينار، مقارنة بالسنة المالية 2020 والتي بلغت المبيعات فيها مستوى قياسيا يزيد على 16 مليون دينار، مشيرا إلى أن وزارة الشؤون اعتمدت الميزانية متضمنة توزيع 12% أرباحا على المساهمين وذلك لأول مرة منذ تأسيس جمعية قرطبة.

ولفت إلى أنه تم الإيعاز للإدارة التنفيذية في الجمعية بوضع خطة متكاملة تضمن عقد الجمعية العمومية وفقا للاشتراطات الصحية المعمول بها، وعلى رأسها التباعد وارتداء الكمامات وقياس درجة حرارة المساهمين قبل الدخول، وذلك حفاظا على صحة الحضور.