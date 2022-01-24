استقبلت الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة (كيبك) صباح أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير النفط والكهرباء والماء والطاقة المتجددة د.محمد الفارس، ترافقه الرئيسة التنفيذية لمؤسسة البترول الكويتية بالوكالة م. وفاء الزعابي والوفد المرافق لهما، وذلك في المبنى الإداري لمصفاة الزور الجديد.



وفي هذا السياق، قالت الشركة في بيان صحافي، إن الفارس أجرى برفقة الوفد المرافق له زيارة تفقدية شملت المبنى الإداري الجديد للمصفاة ومشاريع مجمع الزور النفطي، وذلك للوقوف على تطور سير العمل وآخر المستجدات استعدادا للتشغيل المرتقب المصفاة.



وكان في استقبالهم الرئيس التنفيذي للبترولية المتكاملة بالوكالة وليد البدر، ونائب الرئيس التنفيذي لمصفاة الزور خالد العوضي، ونائب الرئيس التنفيذي للبتروكيماويات والغاز المسال ونائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والإدارية بالوكالة عبدالله فهاد العجمي، إلى جانب عدد من المسؤولين في الشركة.



وخلال الزيارة، استمع الفارس والزعابي إلى شرح قدمه مدير مجموعة المشاريع الكبرى لمصفاة الزور إبراهيم العوضي حول آخر مستجدات العمل في مشروع مصفاة الزور، كما استعرض مدير مجموعة العمليات لمصفاة الزور محمد العجمي الخطوات التشغيلية للمصفاة.



وكذلك قدم مدير مجموعة العمليات للغاز المسال محمد العتيبي شرحا وافيا حول سير العمل في المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، ثم بعد ذلك قام الفارس والوفد المرافق له بجولة تفقدية لمشاريع مجمع الزور النفطي انطلقت من المبنى الإداري الجديد لمصفاة الزور.



وتسـتـعـــد البتروليــة المتكاملة حاليا لتدشين عمليات تشغيل مصفاة الزور خلال الربع الأول من العام الحالي، وهي أكبر مصفاة في العالم تبنى على مرحلة واحدة، والتي تقوم الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على بنائها وتشغيلها حسب الخطة الاستراتيجية لمؤسسة البترول 2030 بهدف توفير الطاقة وسد جزء من احتياجات وزارة الكهرباء والماء للوقود النظيف.



وستعمل المصفاة على تكرير 615 ألف برميل يوميا من النفط الخام. وبعد اكتمال مشاريع البتروكيماويات وإلحاقها بالمصفاة بالإضافة إلى المرافق الدائمة لاستيراد الغاز الطبيعي المسال سيصبح مجمع «الزور النفطي» من أكبر المجمعات النفطية التكاملية في العالم، والتي تضم مصفاة ومشاريع البتروكيماويات ومرافق لاستيراد الغاز الطبيعي المسال.



كما ستساهم هذه المشاريع الثلاثة في تعظيم العائد لصالح الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل القومي وتوفير احتياجات الطاقة النظيفة المحلية، فضلا عن توافر فرص عمل للكوادر الوطنية، ويبذل العاملون بالشركة جهودا كبيرة دون توقف لاستكمال بناء المجمع وتشغيل المشاريع وفق أعلى المعايير العالمية بما يحقق التميز التشغيلي يدفعهم شغفهم لجعل المزيد ممكنا للكويت.



جدير بالذكر، أن هذه الزيارة الأولى للوزير د. محمد الفارس إلى الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة بعد توليه حقيبة وزارة النفط للمرة الثانية، حيث تؤكد على حرص الحكومة وتقديرها للدور الحيوي الذي ستؤديه الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة في دعم اقتصاد الدولة.