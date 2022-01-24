شاركت الكويت أمس في الاجتماع الـ 105 للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث ترأس وزير المالية وزير دولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار عبدالوهاب الرشيد الجانب الكويتي المشارك في الاجتماع، وذلك عبر الاتصال المرئي.



وتم خلال الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات تتعلق بالعمل الاقتصادي الخليجي، يأتي في مقدمتها الإحاطة بالقرارات الاقتصادية الصادرة من قبل المجلس الأعلى في دورته الثانية والأربعين، والتي تحث على الوصول إلى الوحدة الاقتصادية بين دول المجلس بحلول عام 2025.



كما اطلعت اللجنة على مذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال ما تبقى من خطوات لقيام الاتحاد الجمركي، ومذكرة الأمانة العامة بشأن استكمال وتنفيذ مسارات السوق الخليجية المشتركة، وفق برنامج زمني محدد قبل نهاية عام 2024، إضافة إلى مناقشة الوزراء مقترح هيئة الاتحاد الجمركي، بشأن تفعيل عملها ومنحها الصلاحيات الكاملة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات التي تدعم استكمال كل متطلبات الاتحاد الجمركي.