تقديراً لجهوده البارزة في مجال التنمية العربية والعمل العربي المشترك من خلال إدارته للصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي على مدى عقود عدة، منح سلطان عمان السلطان هيثم بن طارق وسام التكريم الى المدير العام السابق للصندوق العربي عبداللطيف الحمد.



وقام بتقليده الوسام أسعد بن طارق آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون العلاقات والتعاون الدولي، والممثل الخاص للسلطان هيثم خلال استقبال له في مكتبه.



يذكر أن عبد اللطيف الحمد عمل مديرا عاما للصندوق العربي ورئيسا لمجلس إدارته في الفترة بين 1985-2020، وكانت مسيرته مسيرة حافلة بالإنجازات والعطاء جعلته يحظى بالاحترام والتقدير في جميع الدول العربية، وكان قد شغل قبلها منصب وزير المالية ووزير التخطيط في الكويت بين 1981-1983، فضلا عن توليه مناصب عدة في البنك الدولي ومجموعة الثلاثين، وعضويته في مجالس أمناء العديد من الجامعات ومؤسسات التعليم العالي العربية والعالمية.