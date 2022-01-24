بيروت ـ أحمد منصور



دعا مفتي جبل لبنان الشيخ محمد علي الجوزو، الرئيس سعد الحريري الى الا يترك الساحة للغير ويتخلى عنها، وأن يأخذ قراره في مصلحة المسلمين السنة أولا، مشيرا الى ان الحريري ثري بتراث والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي ما قام به للبنان عظيم وكبير جدا، ولم يقم به أي زعيم لبناني، مشددا



على اننا معه في خوض المعركة حتى النهاية، لافتا الى ان آل الحريري لهم فضل على كل اللبنانيين، وليس على المسلمين فقط.



المفتي الجوزو، كان يتحدث بعد لقائه وفدا من تيار المستقبل، حيث قال: «كلنا مستاؤون من الواقع السياسي الذي وصلنا اليه في لبنان. ولا شك ان هذا الوضع الانهياري الكبير في البلاد، أساء الينا جميعا، والى جميع الطوائف الإسلامية والمسيحية».



‎وأضاف «ان الرئيس سعد الحريري صدم بهذا الواقع لدى عودته الى لبنان، ونحن نعتبره محقا بذلك، في أن يكره السياسة، ومن يسيسون الأمور بهذا الشكل. واضاف ان الرئيس الحريري رقما كبيرا في لبنان، ولا يجوز له أن يتخلى عن دوره الإسلامي كممثل وطني «للسنة» ولجميع اللبنانيين، وعليه ان يحتفظ بهذا الموقع، حرصا عليه، وعلى تراث والده الرئيس الشهيد رفيق الحريري، الذي أعاد بناء كل لبنان بعد الحرب، وأنشأ المدارس والمعاهد والجامعات، وقام بتعليم وارسال آلاف الطلاب اللبنانيين الى مختلف دول العالم، ومن مختلف الطوائف اللبنانية، دون تفرقة او تمييز».



‎وقال الجوزو: «نحن متمسكون بالحريري، وهو اذا أراد عدم خوض الانتخابات النيابية المقبلة، عليه الا يترك السياسة والانتخابات للمجهول، لأننا اذا تركنا الساحة، سيأتي أخصامنا ويفرضون علينا».



‎وأضاف «ان بيروت الجديدة أنشأها الحريري، ودمرها عون في السابق وحاليا»، وختم الجوزو بالقول: «لن نسمح أبدا للآخرين بالسيطرة علينا».