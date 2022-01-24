أمير زكي



قضت محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان بسجن مواطنين ومواطنات اتهموا بحجز وخطف وتعذيب شقيقتهم لأكثر من 9 سنوات والتزوير في محررات رسمية وبنكية وإكراه المجني عليها على توقيع تنازلات عن حصتها في الورث.



وتضمن الحكم سجن الأخ غير الشقيق وطليق المجني عليها 10 سنوات، وسجن أخ وشقيق وشقيقة المجني عليها 7 سنوات لكل منهم، والامتناع عن عقاب شقيقتين وتغريم جميع المتهمين 5000 دينار وإلزامهم بتعويض المجني عليها 5001 دينار على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وصرحت من جانبها المحامية منى الأربش، وكيلة المجني عليها: لقد آثرنا الصمت منذ بداية التحقيقات حفاظا على سرية وخصوصية موكلتي، ونثمن عدالة المحكمة إنصاف موكلتي التي عانت الويلات والظلم من أقرب الناس إليها وسنستمر في القضية، وسنطالب بتعويض مادي يصل إلى مليون دينار بعد انتهاء الحكم النهائي.