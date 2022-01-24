عثر على ثلاثة قرود هاربة تحطمت الشاحنة التي كانت تنقلها إلى مختبر في ولاية بنسلفانيا بعد تعرضها لحادث مروري، وقتلت قتلا رحيما. فقد اصطدمت المركبة التي كانت تقل مائة من هذه الرئيسيات بشاحنة تفريغ قرب دانفيل بولاية بنسلفانيا بعد ظهر الجمعة في طريقها إلى مختبر في فلوريدا.



وقالت الشرطة على تويتر إن أربعة قرود «فرت من مكان الحادث إلى الجوار».



ومساء السبت، أوضحت الشرطة أنه تم العثور على كل القردة. ويصل سعر القرد الواحد من هذه الرئيسيات المعروفة باسم قرود المكاك الطويلة الذيل، إلى عشرة آلاف دولار. وقد تمت الاستعانة بها لإجراء أبحاث على لقاح فيروس كورونا، بحسب صحيفة نيويورك تايمز. وما أثار الريبة دعوة السلطات أي شخص يرى القرود الهاربة إلى «عدم الاقتراب منها بأي شكل أو محاولة الإمساك بها»، وذلك قبل أن يتم إنهاء حياتها. وأفاد الموقع الإخباري المحلي «دبليو ان اي بي» نقلا عن المراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها بأن الحيوانات الهاربة قتلت قتلا رحيما.



وقالت «سي دي سي» للموقع إن القردة «هبطت» الجمعة في نيويورك آتية من موريشيوس. وأشار الموقع إلى أن مروحية تابعة للشرطة مزودة بكاميرات حرارية استخدمت لتعقب القردة، بينما استخدمت العناصر على الأرض مصابيح يدوية قوية.