أحمد مغربي



أصدر الجهاز المركزي للمناقصات تعميما يوضح من خلاله طريقة اعتماد قرارات مجلس إدارة الجهاز وذلك للجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، على ان يتم العمل بهذا التعميم اعتبارا من أمس الأحد. وجاء في التعميم، الذي حصلت عليه «الأنباء»، والصادر من قبل الأمين العام للجهاز المركزي للمناقصات العامة بالإنابة م.اسامة الدعيج انه سيتم اعتماد قرارات إدارة الجهاز وفقا لمحاضر الاجتماعات المعتمدة والمنشورة بالجريدة الرسمية والموقع الرسمي للجهاز باعتبارها نهائية دون انتظار صدور كتاب رسمي بهذا الشأن من قبل الامانة العامة للجهاز المركزي للمناقصات. واشتملت المادة الثانية من التعميم على ان القرارات التي تتضمن إحالة مستندات الى الجهات صاحبة الشأن للدراسة او ابداء الرأي فإنه يتم تنفيذها وفقا لكتاب رسمي صادر من الامانة العامة لجهاز المناقصات.