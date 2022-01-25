الراحل كان مستكشفاً بارعاً للصحراء ورسم حدود الكويت خلال تلك المرحلة

دشتي: الكويت تضم العديد من الشواهد على عمق العلاقات الكويتية ـ البريطانية



أسامة دياب

نظم الباحث بالعلاقات الكويتية ـ البريطانية د.عيسى دشتي زيارة للسفيرة البريطانية لدى البلاد بليندا لويس إلى مقبرة المسيحيين القديمة بمنطقة الشرق وذلك لتكريم المعتمد البريطاني السابق لدى الكويت الكابتن وليام هنري شكسبير والذي عمل في الكويت كثاني معتمد بريطاني منذ عام 1909 حتى 1915 حيث قتل في معركة جراب في 24 يناير 1915.

وقالت السفيرة البريطانية بليندا لويس إن الزيارة تأتي لوضع إكليل من الزهور على شاهد القبر التذكاري الموجود بالمقبرة كتكريم للمعتمد البريطاني وليم شكسبير بيوم ذكرى وفاته كتقدير له لجميع الاعمال والجهود التي بذلها في خدمة العلاقات الكويتية ـ البريطانية ودعمها.

وأشارت لويس الى أن الكابتن شكسبير كان تربطه علاقة صداقة قوية مع حاكم الكويت السابع الشيخ مبارك بن صباح الصباح حيث دعم شكسبير بعضا من مطالبه لدى الحكومة البريطانية والتي من ابرزها فتح مكتب بريد مستقل للكويت وتوقيع معاهدات منع التجارة وتهريب السلاح وغيرها.

وذكرت أن الراحل كان مستكشفا بارعا للصحراء ووثق ومسح الخرائط لشمال الجزيرة العربية ورسم حدود الكويت في تلك المرحلة وأدخل العمارة البريطانية الحديثة للكويت وبيت ديكسون خير شاهد على ذلك.



بدوره، قال الباحث د.عيسى دشتي إن الكويت تضم العديد من الشواهد والعلامات والأماكن التي تدل على قوة وعمق العلاقات الكويتية ـ البريطانية المميزة والتي يعمل بدوره على ابرازها واحيائها لتظل شاهدة لعمق وقوة العلاقات الثنائية وابرازها ونشرها لتشكل مادة بحثية للمختصين والمهتمين بدراسة هذه العلاقات من مختلف الأوجه والتخصصات.



وكان دشتي قد نظم أكثر من زيارة للسفراء البريطانيين لزيارة وتكريم الكابتن شكسبير كما قام بتأليف أول كتاب باللغة العربية عن حياته وشارك بالعديد من الافلام الوثائقية التي تتحدث عن سيرته وحياته، وتأتي هذه الزيارة لتكريمه بعد مرور 107 أعوام على وفاته في أحداث معركة جراب.