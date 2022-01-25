هل تسبب الكثافة العالية في المنطقة ضغطاً على خدمات »الصحة»؟



وجه النائب فرز الديحاني سؤالا إلى وزير الصحة د. خالد السعيد، سأله فيه عن الآتي:



1 ـ كم عدد المراكز الصحية والمستوصفات الحكومية والخاصة المرخصة داخل منطقة جليب الشيوخ؟



2 ـ كم عدد سكان منطقة جليب الشيوخ الذين تعالجوا في مستشفى الفروانية خلال الأعوام 2020 و2021؟ يرجى تزويدي بالأعداد وأهم الامراض التي أصيبوا بها إضافة الى أعداد مصابي كورونا؟



3 ـ هل تعتبر منطقة جليب الشيوخ موبوءة من الناحية النظرية والعملية؟



4 ـ هل تسبب الكثافة العالية في منطقة جليب الشيوخ ضغطا على خدمات وزارة الصحة؟ اذا كانت الإجابة بنعم يرجى تزويدي بالحلول البديلة التي قدمتها الوزارة إلى الحكومة خلال الفترة الماضية؟



5 ـ كيف يتم التعامل مع الحالات المرضية من عديمي الجنسية وهم الأشخاص الذين يعيشون في المنطقة من دون إثبات رسمي وليس لديهم أبوان وجاءوا نتيجة حمل سفاح؟