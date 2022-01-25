مجموعة متكاملة من أحدث التقنيات لضمان أقصى درجات السلامة والحماية للركاب

طراز الـ «هايبرد» الكهربائي إضافة رئيسية تسرع وتيرة الانتقال إلى مجتمع محايد للكربون



سعيا منها إلى تقديم مركبة تلبي التطلعات المتنامية والمتنوعة للعملاء المميزين في الكويت، أعلنت شركة لكزس عن إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة كليا، والتي تمثل الجيل الثاني من فئة مركبات الـ «كروس-أوفر» الفاخرة متوسطة الحجم، وتتميز بإعادة تعريف هذه الفئة والارتقاء بها إلى مستويات رفيعة من الأداء والراحة والسلامة، مدشنة بذلك بداية فصل جديد من التميز.



لطالما كانت شركة لكزس الفاخرة سباقة في هذا المجال، فمع إطلاق الجيل الأول من RX عام 1998، ابتكرت الشركة فئة مركبات الـ «كروس أوفر» الفاخرة متوسطة الحجم، ورسخت مكانتها منذ ذلك الحين كشركة رائدة، وفي عام 2014، أطلقت مركبة NX التي لاقت استحسان العملاء بفضل تجربة القيادة الاستثنائية وتصميمها العصري، إذ تجاوزت مبيعاتها المليون مركبة في أكثر من 90 دولة حول العالم.



أما اليوم، فالجيل الجديد كليا من مركبة لكزس NX يعلن بداية فصل جديد من التميز للعلامة الفاخرة ويعد بتحديد اتجاهات جديدة في كل من التصميم والأداء، إذ تأتي المركبة بطراز كهربائي لتحقيق قفزة نوعية في أدائها الديناميكي وتعزيز العلاقة بين السائق والمركبة من خلال «نمط قيادة لكزس».



وبهذه المناسبة، يوضح كبير مهندسي مركبة لكزس NX تاكياكي كاتو، قائلا: بالنسبة لهذا المشروع، حرصنا على ضمان الجودة من خلال تفعيل «التطوير الرقمي» لتقييم هيكل التصميم في ظل ظروف مختلفة باستخدام نماذج الكمبيوتر.

وأجرى سائقو السباقات المحترفون تجارب قيادة على حلبة اختبار شيموياما لتهيئة هيكل المركبة بشكل يرتقي بتجربة القيادة إلى مستويات جديدة، مع الحفاظ في الوقت ذاته على أسلوب القيادة الممتع التي تعرف به مركبات لكزس.



من جانبه، قال كي فوجيتا الممثل الرئيس للمكتب التمثيلي لشركة تويوتا في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى: يسعدنا إطلاق مركبة لكزس NX الجديدة كليا في الشرق الأوسط، والتي تعلن بداية فصل جديد من التميز لعلامتنا الفاخرة.



التصميم الخارجي



يلعب الشبك المغزلي الأمامي المميز في مقدمة المركبة دورا محوريا في تصميمها، وتضفي الخطوط الملساء على غطاء المحرك مظهرا جميلا، بينما تتوهج تلك الخطوط بشكل واسع عبر الأجنحة الخلفية القوية.

وتكتمل واجهة المركبة مع المصابيح الأمامية المزودة بأربعة كشافات تعمل بتقنية الصمام الثنائي الباعث للضوء LED، وتشمل نظام الإضاءة العالي المتكيف الرفيع AHS، والذي يستخدم لأول مرة في مركبات لكزس، بينما تتموضع مصابيح الإضاءة النهارية المصممة على شكل حرف L فوق المصابيح الأمامية، وتتميز بخاصية التلاشي التدريجي عندما يقوم السائق بتشغيل المؤشرات الضوئية.

وتختلف الواجهة الأمامية الطويلة عن الجزء الخلفي المكثف الذي يتميز بمجموعات إضاءة جديدة مصممة على شكل حرف L تعمل بالكامل بتقنية LED، وتأتي مدعومة بمصابيح خلفية متصلة بكامل عرض المركبة. أما على الباب الخلفي، فقد تم استبدال شعار الشركة باسم LEXUS، وذلك لإضفاء مظهر عصري وبسيط يعزز الهوية البصرية للمركبة.



مقصورة «تازونا»



وتعد مركبة لكزس NX الجديدة كليا أول طراز يستعرض مفهوم «تازونا» للمقصورة الداخلية، وهو نهج خاص بشركة لكزس كشف عنه للمرة الأولى في مركبة لكزس LF-30 التجريبية الكهربائية.

«تازونا» هي كلمة يابانية تصف استخدام الفارس للعنان للتحكم بحصانه، وتركز على توفير تحكم مباشر وحدسي في المركبة من خلال اتباع مبدأ «الإمساك بعجلة القيادة بكلتا اليدين وإبقاء العينين على الطريق». كما أن هذا النهج يرتقي بجودة تجربة القيادة من خلال تعزيز ثقة السائق وتحكمه في مركبته ومحيطه.

وللمساعدة في الحفاظ على تركيز انتباه السائق على الطريق، تم جمع كل من شاشة العرض الملونة متعددة المعلومات MID، وشاشة الوسائط المتعددة، وأجهزة القياس، والعدادات، بحيث يمكن قراءتها بسرعة وسهولة.



وتتميز عجلة القيادة بتصميم حديث سيتم اعتماده في الأجيال الجديدة لمركبات لكزس. فقد تمت هندستها بدقة عالية من قبل كبار الحرفيين المعروفين باسم «تاكومي»، وذلك لتوفير أفضل إحساس عند الإمساك بعجلة القيادة وتعزيز شعور السائق بالتحكم والاتصال بالمركبة.



وتتمتع المقصورة الداخلية لمركبة لكزس NX بميزة اختيارية جديدة للإضاءة الداخلية، وهي «الإضاءة المحيطة القابلة للتعديل» التي تتيح للسائق إنشاء واحة من الأضواء المستوحاة من الطبيعة تضم 14 خيارا تم انتقاؤها بعناية للتعبير عن مجموعة كاملة من المشاعر وتوفير الإحساس بالراحة، بما في ذلك أجواء الغابات المطيرة، والشلالات، وغروب الشمس.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للسائق الاختيار من بين 64 لونا مختلفا للإضاءة المحيطة.



وتتيح المقصورة الداخلية الجذابة في مركبة لكزس NX الجديدة كليا للسائقين والركاب الاستمتاع بمجموعة من الميزات المتقدمة لتجربة راقية.

ويشمل ذلك شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس مقاس 14 بوصة، تستخدم لأول مرة في مركبات لكزس، وتتكامل مع أنظمة أجهزة الهواتف الذكية عبر نظامي «أبل كاربلاي» و«أندرويد أوتو»، وشاشة عرض ملونة متعددة المعلومات MID مقاس 7 بوصات وسط لوحة العدادات، ونظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية، بالإضافة إلى نظام تكييف لكزس الأوتوماتيكي للتحكم بأجواء المقصورة وضمان ضبط درجة حرارة المقصورة بدقة تناسب كل راكب.

كما يستخدم نظام المركبة خاصية التحكم الذكي S-FLOW، والتي تعمل على تحديد المقاعد المشغولة وتوجيه التدفئة أو التكييف وفقا لذلك، مع مراعاة ضبط إعدادات درجة الحرارة، ودرجة حرارة المقصورة، ودرجة الحرارة المحيطة، وكذلك مفعول ضوء الشمس الداخل إلى المقصورة.



القوة المحركة



واستكمالا لإطلالتها المميزة ولتحقيق أسلوب قيادة أكثر تشويقا، تتوافر مركبة لكزس NX الجديدة كليا بخيارين من أنظمة الدفع، هما محرك مطور حديثا رباعي الأسطوانات سعة 2.4 ليتر يولد قوة 275 حصانا وعزم دوران يبلغ 430 نيوتن-متر ويأتي مزودا بشاحن توربيني ومقترنا بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 8 سرعات بخاصية التبديل المباشر.

أما الخيار الثاني، فهو نظام «هايبرد» كهربائي جديد يجمع بين مصدرين للطاقة، الأول هو محرك سعة 2.5 ليتر يعمل على البنزين، والمصدر الثاني يضم موتورين كهربائيين يولدان قوة إجمالية للنظام تبلغ 239 أحصنة، وعزم دوران يبلغ 239 و391 نيوتن-متر على التوالي.

ويقترن نظام الـ «هايبرد» الكهربائي أيضا بنظام ناقل الحركة المتغير المستمر CVT بخاصية التبديل المباشر، والذي يحقق كفاءة في استهلاك الوقود تبلغ 21.5 كلم/ليتر، مع توفير مستويات معززة من متعة القيادة.



أنظمة السلامة



وكما هو الحال في جميع طرازات لكزس، تبقى السلامة في مقدمة أولويات مركبة لكزس NX الجديدة كليا. فيمكن للسائقين الاستمتاع بالطمأنينة وراحة البال من خلال «نظام لكزس للسلامة بلاس+»، فهو يشمل باقة من تقنيات السلامة المتقدمة وأنظمة المساعدة للسائق، بما في ذلك نظام الأمان قبل التصادم PCS المزود بقدرات وميزات جديدة تتضمن نطاق رصد واكتشاف أوسع، ونظام مساعد الكبح الطارئ التلقائي AEB، ونظام مساعد التوجيه الطارئ ESA.



كما يشتمل نظام لكزس للسلامة بلاس+ على نظام تثبيت السرعة الراداري DRCC على جميع السرعات، مع ميزتين جديدتين، الأولى هي نظام التحكم بإشارات الانعطاف TSC الذي يجعل التجاوز على الطرق السريعة أكثر أمانا وسلاسة من خلال زيادة مبدئية في التسارع حال قيام السائق بتشغيل إشارة الانعطاف.

أما الميزة الثانية، فهي نظام خفض السرعة على المنعطفات RSR الذي يحد من سرعة المركبة عند دخولها المنعطف ويوفر تسارعا إضافيا عند الخروج منه.

كما يستفيد السائقون من كل من نظام تتبع المسار LTA، ونظام الحفاظ على المسار LDA، ونظام مساعد السائق المتطور ADAS، ونظام الإضاءة العالي المتكيف AHB.



وبالإضافة إلى ذلك، تتوافر المركبة بنظام المساعدة على الخروج الآمن SEA الجديد والأول من نوعه في العالم، والذي يساعد في منع وقوع الحوادث ويعمل بالتزامن مع نظام مراقبة النقطة العمياء BSM، كما يعتمد على نظام قفل الأبواب الإلكتروني e-latch الذي يستخدم لأول مرة في مركبات لكزس.



وعلاوة على ذلك، تأتي مركبة لكزس NX الجديدة كليا مزودة بمجموعة من مزايا السلامة الشاملة التي تؤمن أقصى درجات الحماية للركاب، ونظام التحكم بثبات المركبة VSC، ونظام منع الانزلاق TRC، ونظام منع انغلاق المكابح ABS، ونظام توزيع قوة الكبح إلكترونيا EBD، ونظام مساعد الكبح BA، ونظام مراقبة صف المركبة PAM، ونظام تنبيه حركة المرور الخلفية RCTA، ونظام مساعد الانعطاف النشط ACA، ونظام التحكم في بدء القيادة DSC، ونظام شاشة الرؤية البانورامية PVM، ونظام مساعدة الانطلاق على المرتفعات HAC، وغيرها من الأنظمة.

لكزس NX الـ «هايبرد»



يمكن قيادة مركبة لكزس NX الـ «هايبرد» الكهربائية الجديدة كليا إما بالاعتماد على الطاقة الكهربائية بشكل كامل وبدون أي استهلاك للوقود أو إصدار أية انبعاثات كربونية، أو من خلال استخدام الطاقة المتولدة من كل من محرك البنزين والموتورين الكهربائيين، وذلك وفقا لسرعة المركبة وأسلوب القيادة.

ويتم شحن بطاريات الـ «هايبرد» الكهربائية باستمرار وبشكل تلقائي سواء من خلال محرك البنزين أو عند الضغط على المكابح وخفض سرعة المركبة. وبالتالي، فلا حاجة إلى استخدام مصدر طاقة خارجي أو كابل لإعادة شحنها.



الطراز الرياضي F Sport



لأولئك الذين يسعون إلى تجربة قيادة بأقصى درجات الاستجابة المشوقة، تتوافر مركبة NX الجديدة كليا أيضا بالطراز الرياضي F Sport. فقد صممت علامة F من أجل إضفاء المزيد من التشويق، إذ تجلى ذلك بوضوح بعد طرح مركبة لكزس LFA الأسطورية التي تجسد قمة الأداء المطلق.

ويتميز الطراز الرياضي F Sport من مركبة لكزس NX بمزايا حصرية طالت التصميم الخارجي والداخلي، بما في ذلك الشبك المغزلي الأمامي المميز باللون الأسود اللامع Piano Black، وتصميمات جديدة للمصدين الأمامي والخلفي مع فتحات جانبية أوسع في المصد الأمامي، وعوارض معدنية سوداء على جانبي السقف، وعجلات مصنعة من السبائك المعدنية مقاس 20 بوصة بـ 10 أضلاع مستوحاة من العجلات المستخدمة في مركبة لكزس LC الكوبيه الرائدة في فئتها.