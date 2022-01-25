تلقى أحد مناصري فريق «دالاس كاوبويز» الأميركي ضربة مزدوجة تمثلت في خسارة فريقه مباراة كرة القدم الأميركية في البطولة السنوية «سوبر بول»، التي تزامنت مع اكتشاف خطيبته أنه يخونها على الهواء مباشرة، وذلك خلال مشاهدتها المباراة على شاشة التلفزيون.

وتضاعفت أزمة خسارة فريق «دالاس كاوبويز» وما ترتب على ذلك من حزن المشجع لخسارة فريقه، عندما لفت هذا الحزن انتباه مخرج البث التلفزيوني في اللحظة التي كان يواسي فيها صديقته، حيث سارع المصور لتسليط الضوء على المشجع المتأثر بالهزيمة، لكن اتضح لاحقا أن الفتاة التي كان يواسيها ليست خطيبته، بل شابة يخونها معها.

وبعد ان تلقت خطيبة المشجع الصدمة تحدثت المخدوعة عن القصة على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث كالت الاتهامات لخطيبها، والتي لم يكن أسوأها الكذب، حيث كشفت أنه أقسم لها في هذه الأمسية بأنه سيخرج مع أصدقائه الشباب.

كما وصفت خطيبها بالغشاش، معلنة أنه أخبرها سابقا أنه لم يعد يتواصل مع الفتاة التي ظهرت بجواره. وأوضحت أن الرسائل لم تتوقف على هاتفها، داعية الجميع إلى عدم إرسال الصورة إليها مجددا، فلم تعد بحاجة إليها!