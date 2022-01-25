دعت الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر المواطنين إلى التدقيق حول صلاحية جوازاتهم، حيث مضى على إصدار الجواز الإلكتروني ما يقارب 5 سنوات وقد اقتربت مدة انتهاء بعضها، ويمكن تجديد الجواز عن طريق موقع الوزارة الإلكتروني لمن يفوق أعمارهم 21 سنة ويتم اختيار مكان التسليم عند التقديم أو عن طريق مراكز خدمة الهوية الوطنية أو الإدارة العامة للجنسية ووثائق السفر لمن هم دون 21 سنة.

يشار إلى ان مشروع الجواز الإلكتروني هو من المشاريع الضخمة التي أطلقت في العام 2017 ويعد الجواز الإلكتروني الكويتي هو الأعلى أمانا على مستوى العالم من حيث الدقة والأمان وصعوبة تزويره، ويشمل الجواز صفحة البيانات داخل الشريحة الآلية التي تكون محمية من التلاعب، إضافة إلى وجود بصمة آلية للإبهام وتوقيع إلكتروني، كما أن صورة صاحب الجواز تبدو واضحة في 3 صفحات متلاحقة.