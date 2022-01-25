محمود عيسى



ذكــرت مجلـة ميــد أن 7 شركات استشارية دولية ومحلية تتنافس للحصول على دور في عقد الخدمات الاستشارية الخاص بالمراحل التالية من مشروع الشقايا للطاقة المتجددة، والذي قد ترسي وزارة الكهرباء والماء المناقصة الخاصة به خلال النصف الأول من عام 2022.



وقد ابلغ مصدر مطلع على المشروع مجلة ميد بقوله «ان عملية تقييم العطاءات تحقق تقدما، ويمكن أن تتم ترسية العقد في وقت أقرب مما كان متوقعا في البداية». وكانت مجلة ميد قد توقعت في سبتمبر 2021 ان تتم الترسية في غضون 9 إلى 12 شهرا.



وأفادت ميد ان هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص كانت قد تلقت في 7 سبتمبر الماضي عطاءات لعقد استشارات المعاملات لمجمع الشقايا من قبل الفرق والتحالفات بقيادة الشركات التالية: ايرنست اند يونغ، وبرايس ووترهاوس كوربرز البريطانيتين، وشركة WSP الكندية، وشركة رينا الايطالية، شركة خطيب وعلمي السنغافورية، وشركة الغانم وورمالد لمعدات الأمن والسلامة، وشركة مجموعة النظم الهندسية وهما كويتيتان. وتتوقع الكويت إصدار دعوة للشركات المعنية لإبداء رغبتها في العقد الرئيسي للمشروع في غضون فترة تتراوح بين 6 اشهر ـ 12 شهرا اعتبارا من تعيين مستشار المعاملات، حسبما أفادت مجلة ميد في يونيو.



ويتوافق مشروع الطاقة المتجددة في الشقايا مع هدف الدولة المتعلق بتعزيز الطاقة الانتاجية للمرحلتين التاليتين لتشكل 15% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030. والمتوقع أن تبلغ حوالي 3500 ميغاواط



من المفهوم أنه يمكن تقسيمها إلى عدة حزم بناء على توصية الفريق الاستشاري المختار للمعاملات.



تجدر الاشارة الى ان معهد الكويت للطاقة المتجددة كان قد طور بالشراكة مع وزارة الكهرباء والماء، المرحلة الأولى من مشروع الطاقة المتجددة التي تتألف من محطة للطاقة الشمسية المركزة بطاقة توليد قدرها 50 ميغاواط، ومحطة للطاقة الشمسية وأخرى لطاقة الرياح تبلع قدرة منهما 10 ميغاواط. سيطلب من مستشار المعاملات النظر في جميع الخيارات، بما في ذلك تقنيات الطاقة الشمسية الكهروضوئية وطاقة الرياح والطاقة الشمسية المركزة.



وسيتم تطوير المشروع أو المشاريع باستخدام نموذج التصميم والتمويل والبناء والتشغيل والصيانة والتحويل.



وسيوقع المطورون المختارون اتفاقية شراء الطاقة مع وزارة الكهرباء والمياه لمدة تصل إلى 25 عاما من تاريخ التشغيل التجاري للمشروع.



ويقع مشروع الشقايا على مساحة 87.5 كيلومترا مربعا، وعلى مسافة حوالي 100 كيلومتر الى الغرب من مدينة الكويت. ومن المفهوم أن المرحلة الثانية تشمل مشروع الدبدبة لإنتاج الطاقة الشمسية الكهروضوئية المستقل المخطط له. وقد تم طرح مشروع الدبدبة للطاقة الشمسية البالغة طاقته 1500 ميغاواط في مناقصة من قبل شركة البترول الوطنية الكويتية باستخدام نموذج الهندسة والتوريد والبناء والتمويل (EPC + F).



ولكن الحكومة الكويتية قررت في يوليو 2020 إلغاء مناقصة الهندسة والتوريد والبناء والتمويل EPC، وتحويل المشروع إلى نموذج مشروع مستقل للطاقة، ونقل مسؤولية المشروع من شركة البترول الوطنية الكويتية الى هيئة مشروعات الشراكة. وبمجرد اكتمال المشروع، ستبلغ طاقته الإجمالية المجمعة لمراحله المختلفة 4000 ميغاواط.