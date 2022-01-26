مزايا وبرنامج حافل من الفعاليات والأنشطة الخاصة بإصدار البطاقة للاحتفال بأيام الكويت الوطنية



أعلن بنك بوبيان عن امكانية حصول عملائه على بطاقته الخاصة محدودة الإصدار «بطاقة فيزا بوبيان مسبقة الدفع» والتي يصدرها البنك كعادته سنويا بمناسبة يومي الاستقلال والتحرير مشاركة منه في احتفالات الكويت بهاتين الغاليتين على جميع المقيمين على أرض الكويت.



وتم تصميم البطاقة الجديدة التي يمكن الحصول عليها بدءا من 1 فبراير القادم بشكلها العمودي الذي كان للبنك السبق في اعتماده للبطاقات المصرفية لأول مرة في الكويت منذ سنوات حيث سيتم إطلاق البطاقة ضمن حملة «أختار الكويت» والتي سيصاحبها العديد من العروض والفعاليات الخاصة بالبطاقة وباحتفالات الكويت بأعيادها الوطنية.



وسيتم الإعلان عن كافة تفاصيل الحملة الخاصة بالبطاقة قريبا في الوقت الذي ستتضمن فيه خصومات حصرية من مشاريع كويتية دعما لرواد الأعمال الصغيرة والمتوسطة في الكويت الأمر الذي يعد جزءا من مسؤولية بنك بوبيان الاجتماعية لدعم المشاريع الكويتية.



وتتضمن الحملة الخاصة بإطلاق البطاقة حدثا كبيرا سيتم تنظيمه خلال شهر فبراير تزامنا مع احتفالات الكويت بالأيام الوطنية يتضمن هدايا وسحوبات خاصة إلى جانب توفير البطاقة للعديد من المزايا والعروض الخاصة لحامليها من عملاء بنك بوبيان، حيث يمكن الحصول على خصومات فورية على مجموعة مختارة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة.



مزايا البطاقة



وتتمتع بطاقة فيزا بوبيان مسبقة الدفع بالعديد من المزايا والخدمات المميزة مثل خاصية الدفع الرقمي عن طريق الأجهزة التي تدعم تقنية التواصل قريب المدى NFC داخل الكويت وخارجها، حيث يمكن لعملاء بوبيان الآن إضافة البطاقة إلى ساعات Samsung وGarmin وFitbit المتميزة بتعزيز مستويات الأمن والسلامة والراحة بجانب السهولة والبساطة.



ويمكن للعملاء الحصول على البطاقة بسهولة وذلك خلال تقديم الطلب عبر المساعد الرقمي «مساعد» أو من خلال اي فرع من فروع بوبيان المنتشرة في الكويت ومن ثم يتم توصيل البطاقة للعميل أو تسلمها من أحد الفروع حسب اختيار العميل.



من ناحية أخرى، أعلن البنك أنه سيتم قريبا طرح البطاقة الجديدة الخاصة بكاس العالم والتي ستجمع العديد من المزايا من بينها العروض والخصومات الاستثنائية لحامليها من أشهر العلامات التجارية والفنادق ومكاتب تأجير السيارات في الكويت والعالم.



وأضاف ان كل التفاصيل سيتم اعلانها خلال اطلاق الحملة الخاصة بالبطاقات الجديدة والتي تأتي مواكبة لأكبر حدث خاص بكرة القدم سيتم تنظيمه في دولة قطر الشقيقة خلال نوفمبر المقبل.



مجموعة من الحلول الرقمية المميزة



ويوفر بنك بوبيان مجموعة مميزة من الحلول المصرفية الرقمية للبطاقات الائتمانية حيث طرح البنك لأول مرة في الكويت خدمة اصدار البطاقة الائتمانية بسهولة في أي وقت وأي مكان دون زيارة الفرع من خلال تقديم طلب إصدار البطاقة عبر تطبيق بوبيان أو مساعد ومن ثم الحصول على بطاقتك من أقرب جهاز صراف آلي أو جهاز Boubyan Direct يوفر خدمة إصدار البطاقات في أكثر من 45 موقعا في جميع أنحاء الكويت.



وتتوافر الخدمة من خلال تطبيق بوبيان ومساعد 24/7 ويمكن اختيار حدود البطاقة وطريقة التسديد الشهرية ومن ثم تفعيل البطاقة واختيار الرقم السري عبر تطبيق بوبيان، وكل ذلك يتم بأعلى مستويات الأمان والسرعة الفائقة.