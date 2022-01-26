أشاد رئيس الجماعة التنموية والناطق الرسمي باسم لجنة أهالي المطلاع م.خالد العتيبي بقرار مجلس الأمة تخصيص 300 مليون دينار زيادة لرأسمال بنك الائتمان الكويتي، وقيام الهيئة العامة للاستثمار بالتمديد للقرض البالغ 500 مليون دينار لدى البنك وهو من شأنه السماح بتمويل القسائم التي تم استلامها في مدينة المطلاع بالإضافة إلى قسائم مشروع خيطان الجنوبي.

وقال العتيبي، في تصريح صحافي امس، ان هذه الخطوة ستصب في مصلحة الأهالي الذين عانوا كثيرا من سنوات الانتظار وتكبدوا خسائر كبيرة بسبب الإيجارات الشهرية طوال هذه الفترة.

كما شكر العتيبي جميع أعضاء مجلس الأمة الذين دعوا لهذه الجلسة الخاصة وجميع الأعضاء الذين صوتوا لضخ السيولة التي تمكن بنك الائتمان من تمويل قسائم المواطنين.

وطالب باستمرار ضخ هذه السيولة لاستكمال بقية ضواحي المطلاع المتبقية وهي N1 N2 N3 N4 فور استلامها من المقاول، علما أن هناك بعض هذه الضواحي جاهزة وتم استلامها مبدئيا.



كما شكر العتيبي الحكومة ومجلس الأمة على هذا التعاون، داعيا الجميع إلى مزيد من الخطوات التي تتلمس حاجة المواطنين والبعد عن التشنج الذي لا يخدم أحدا.