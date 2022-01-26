ليلى الشافعي



في إطار شريعتنا السمحة التي حثت على فضيلة إطعام الطعام، فضلا عن الأجر والثواب المترتب عليه وانعكاس هذه الفضيلة على المحتاجين، فإن جمعية آفاق الخير الكويتية وبدعم سخي من الأمانة العامة للأوقاف ومن خلال مصرف الإطعام بدأت بتوزيع كوبونات شراء للاحتياجات الغذائية.

وقال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق الخير جاسم العيناتي إن «أمانة الأوقاف مازالت مشكورة تمد يد العون والمساعدة للمحتاجين في كل مكان والأخص داخل البلاد من خلال مصارف الإطعام التي تقوم بالإشراف عليها، فبفضل الله تم التعاون مع الأمانة لتوزيع كوبونات شراء غذائية لصالح 1477 أسرة متعففة داخل الكويت.