أعلن صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية في العراق أمس عن إنجاز 18 مشروعا لقطاع الصحة في إطار المرحلة الأولى من اتفاقية منحة الكويت لتمويل البرنامج العاجل للقطاع الصحي البالغة 4.5 ملايين دينار.



وذكر الصندوق في بيان أن مشاريع الإعمار التي أنجزت في إطار المرحلة الأولى شملت تأهيل وإعادة بناء وتجهيز المستشفيات والمراكز الصحية والمختبرات في محافظات الأنبار والموصل وصلاح الدين وديالى وبابل.



وأضاف البيان أن العمل ضمن المرحلة الثانية وفي المحافظات المحررة مازال مستمرا وبلغ مراحل متقدمة في البناء تسهم في إنعاش القطاع الصحي للمناطق التي تعاني من قلة الخدمات الصحية.



وتعرضت أغلب القطاعات الخدمية ومنها الصحية في عدد من مدن العراق إلى الدمار إثر سيطرة «داعش» خلال الفترة من 2014 الى 2017.